屏東鐵工廠藏天九牌賭場　警包夾逮30人扣343萬賭資

記者陳崑福／屏東報導

劉姓男子以鐵工廠做掩護，涉嫌經營賭場，屏東縣政府警察局督察科獲報，經多日蒐證事實，向法院聲請搜票，出動大批員警採取前後包夾方式查獲，抓到連同他在內共30人賭徒，查扣賭資343萬多元，訊後依賭博罪嫌送辦。

▲屏東縣警方在佳冬鄉一鐵工廠查獲賭場 。（圖／民眾提供，下同）

屏東縣警局日前獲報於佳冬鄉一處鐵工廠內有職業賭場聚眾賭博，經派員蒐證多日，見時機成熟後，遂於日前由警察局督察科率枋寮分局、保安隊及交通隊等警力，持臺灣屏東地方法院核發之搜索票前往取締。

警方在現場採前後包夾方式進行查緝，賭客見警衝入賭場後四處逃竄，但仍遭圍捕成擒，一舉查獲以天九紙牌聚賭之職業性大賭場，並當場查獲劉姓主嫌及賭客共計30人。

經查劉姓主嫌以經營該職業賭場抽頭營利，並廣招高雄及屏東等地之賭客前往聚賭，30位賭客中包含各階層人士及多位新住民，現場查扣賭資新臺幣343萬餘元及賭具等證物，詢後均依違反賭博罪移送法辦。

縣警局長劉印宮表示，職業賭場為犯罪溫床，且賭博易衍生治安事端，時有民眾因沉溺賭博，造成家庭失和悲劇或甚而鋌而走險從事犯罪行為，為貫徹縣長潘孟安「安居樂業」的施政理念，縣警局對於轄內職業賭場一定會持續展現取締決心，共同為社會治安努力。