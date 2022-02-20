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婆婆搶帶娃！人妻下班見「餓哭、便便乾了」一問氣炸：去賭博

▲▼ 嬰兒哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻3歲的大兒子餓得直哭。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我到底嫁到什麼家庭了啊？」一位人妻日前以「婆婆把小孩放在家裡跑去賭博」為題發文，在爆料公社APP的《匿名公社》抱怨，說保母最近有事，只能幫忙帶小孩到年前，她跟先生商議時，婆婆自告奮勇、毛遂自薦。儘管大小姑一直使眼色，但臨時找不到保母，人妻還是決定拜託婆婆，還拿了2萬元給對方。

沒想到，才麻煩婆婆沒多久，某天下班她要去接孩子時，意外發現婆家半個人都不在，3歲和6個月大的小孩直接被留在家，「老大3歲，看到我就狂哭說肚子餓，小的躺在嬰兒床上，尿布裡的大便都乾了。」這一幕氣得原PO帶著小孩趕緊離開。

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直到回到家半小時後，婆婆才打來找人，問她「孩子是妳帶走的嗎？」人妻忍著怒氣回問，「妳跑去哪裡？怎麼可以把孩子單獨丟在家？」婆婆就說自己只是去巷尾聊天一下，怪人妻帶走小孩沒講，「害我到處找！」

嬰兒哭泣示意照（圖／達志影像／美聯社）

▲6個月大的小兒子尿布裡的便便已經乾了，可見婆婆離開之久。（示意圖／達志影像／美聯社）

原PO這時心中不禁冒出OS，「我家離婆家要10～15分鐘，我都到家半小時了她才找孫子，還好意思說她只是出去一下？奶奶這樣當的？」不僅如此，婆婆還沒鎖門就出去了，「小兒子屁股上的大便都乾到緊黏屁股了，一定是大一段時間沒處理才會這樣，絕對不可能只有離開一下下。」人妻也沒打算聽婆婆解釋，只騙說有找到保母後就掛掉電話。

更傻眼的不只這樣，原PO把事情跟先生講，「老公回來時，也表示對婆婆的行為不意外，因為巷尾從他小時候就是居民型的賭間，在他小時候我婆婆就常放他們在家跑去賭」，她很氣老公沒有先講，但人夫卻覺得這不是什麼大事，還說「就算門沒鎖，鄉下地方，鄰居也會幫忙看著。」

女網友不禁聽傻了，「我老大才3歲，小的才6個月，你們居然覺得放他們獨自在家沒關係？老公甚至覺得我小題大作，因為他們也是這樣長大的，我到底嫁到什麼家庭了啊？」

貼文一出，其他人也忍不住開轟婆婆和先生根本三觀有問題，「看來這個也是豬隊友」、「明知道自己的媽媽會這樣還不阻止妳把小孩委託婆婆，更誇張的是覺得單獨放二個幼小孩子在家不會有問題」、「小孩未滿12歲不可以獨留在家中，這麼愛賭，報警」、「以前沒有保護兒童的法規也不夠完善，如果發生意外，你們父母跟阿嬤都會被起訴歐，妳要這樣跟你老公說。」

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