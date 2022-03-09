桃園八德驚傳怪男「強拉國小女童」！爸媽嚇壞　大叔：只是要問路

▲桃園市八德區驚傳有男子強拉女童。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者閔文昱、沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區某國小近日傳出有女學生放學回家時，遇到一名45歲男子搭訕問路，並遭拉住衣服企圖強拉上車，所幸並未得逞。校方得知後，趕緊在聯絡簿貼宣導單提醒家長注意。而警方也調閱周邊監視器，並循線將涉案男子查緝到案。男子表示，自己只是要問路，沒有惡意。目前警方偵訊後依略誘罪嫌移送桃檢偵辦。

一名家長今（9日）在臉書社團「記憶八德」貼出某國小宣導單，內文為「家長您好，今日學校得知，昨天有孩子上完課照搬走介壽路一段三九九巷時碰到一名中年男子。該名中年男子以問路的方式接觸學生，並有想拉學生上車的舉動。請多留意並指導孩子上、放學時的安全，學校也會再加強宣導。」

▲警方偵訊後依略誘罪嫌將郭男移送桃檢偵辦。

文章一曝光，引發不少網友關注。對此，警方介入調查後表示，一名女童在8日放學後，行經八德區介壽路一段399巷時，遭一名45歲的郭姓男子騎機車搭訕問路，期間該男子有動手拉女童衣服，女童受驚嚇後，男子立即騎車離去，警方獲報後立即調閱周邊監視器，並報請檢察官指揮偵辦，循線將涉案男子查緝到案，調查後，全案將依法移送桃園地檢署偵辦。

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