以為愛情來了！熟女接「高中學長」LINE　投資虛擬貨幣險遭詐

▲員警勸阻姚女匯款。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

「學妹好久不見！」高雄一名姚姓女子（38歲）日前接獲一名自稱是很久沒聯絡的學長LINE訊息，兩人日漸熱絡，學長邀請姚女一起投資虛擬貨幣「以太幣」，並要她匯款8萬3000元到指定帳戶，姚女前往銀行匯款時，被銀行員覺得可疑報警協助，員到場詳細說明後，姚女才恍然大悟，差點陷入詐騙的陷阱。

▲詐騙集團佯稱投資以太幣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楠梓警分局員警是接到中國信託右昌分行行員的通報，有一名女子要匯美金2970元（約台幣8萬3000多元）到不同帳戶，疑似遭到詐騙，員警趕到現場後，發現姚姓女子正在講電話，「學長」多次叫她匯錢到不同銀行帳戶，但這些帳戶疑似係因人頭帳戶被凍結後，又叫姚女匯錢到「學長的」不同戶頭，手法根本就是「假投資」的詐騙特徵。

員警向姚女詢問後，才得知原來姚女前一陣子接到一個陌生的LINE訊息，對方自稱為高中時期的學長，在幾日的熱絡聊天下，基於對學長之前的好感，姚女答應與學長一起在投資平臺操作，依學長的指示操作將新臺幣兌換成虛擬貨幣「以太幣」，誆稱投入越多的現金，就可獲取更多的現金紅利，姚女不疑有他便前往中國信託臨櫃匯款並辦理約定帳戶，所幸遇到警方及時攔阻。

警方表示，詐騙手法日新月異且層出不窮，詐騙集團常利用人性騙取信任，對於網路上虛擬交友要過濾，多加謹慎，若對方要求借錢或投資時務必要提高警覺，不要貿然匯款，以免受騙上當。