印度留學生遭誆投資虛擬貨幣　外事女警秀英語跨海阻詐

▲台南市警一分局東寧所及外事女警，成功阻止印度女學生受假投資真詐騙，行騙26萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區一名印度籍留27歲女學生，日前於臉書在台印度人社團認識1名網友，對方招募共同投資夥伴，並聲稱擅長投資虛擬貨幣，能協助代操作，只要肯投入資金，保證獲利穩賺不賠，女學生心動前往銀行欲匯款26萬元，經行員發現有異通知一分局警方，由外事女警成功線上說服阻詐。

警方指出，在對方不斷鼓吹下，女學生雖從未見過對方，也未曾與對方實際通話交談，但在高投資報酬之誘惑下仍心動不已，即於3月7日下午前往東區長榮路2段之金融機構，欲匯款新台幣26萬元至對方指定之銀行帳戶內，所幸該行侯姓襄理及蔡姓行員細心提問匯款用途及目的，發現可能已落入詐騙陷阱中，即立即通知轄區一分局警方處理。

經市警一分局東寧派出所副所長王俊雄、警員蔣群螢前往查處，然警方到場後發現該女學生不諳中文，僅能以英文溝通，為能順利向女學生說明被詐騙，現場員警立即連繫一分局防治組外事警員林宜樺協助翻譯，經林員在電話中以流利英語向女學生解釋此為典型網路交友鼓吹假投資之詐騙話術，一旦匯款出去，肯定希望落空，投入的金錢更是拿不回來，女學生聽聞後始驚覺遭到詐騙，並打消匯款念頭，並感謝警方及銀行之協助。

市警第一分局呼籲民眾網路交友要小心，切勿相信網路社群上不明人士鼓吹穩賺不賠之投資話術，更勿聽信對方指示前往匯款，以免遭受詐騙，並向警方儘速報案或撥打165或110專線與警方聯繫。