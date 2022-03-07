居檢男天天趴走「吃飯屁聊+外宿」　重罰100萬只繳12萬擺爛失聯

▲▼宜蘭曾姓男子，防疫違規罰百萬不全繳，又屢傳不到將拘提。（圖／宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭曾姓男子於居家檢疫期間，每天外出用餐或找朋友夜宿，在外超過72小時，遭宜蘭衛生局重罰100萬，因未依限繳納經移送宜蘭分署執行，申辦分期繳納後不僅要書記官三催四請才肯繳一些錢，自110年11月起又多次屢傳不到，宜蘭分署下最後通牒，再不到案將向法院聲請拘票。

宜蘭分署表示，宜蘭曾姓男子於109年7月間由菲律賓入境，應遵守居家檢疫規定於入境後14日進行居家檢疫，惟竟於入境3日後擅離居家檢疫處所，每天外出1至2次用餐甚至夜宿在外，擅離原因據曾男向宜蘭縣衛生局表示竟是因為太熱及無聊，總計外出時間超過72小時45分鐘！因違規情節重大，遭宜蘭衛生局重罰100萬元，因未依限繳納經移送宜蘭分署強制執行。

宜蘭分署收案後立即核發執行命令扣押曾男名下財產，並至其住所現場執行，遇本人表示願申辦分期每期繳納3萬元，卻經常遲繳或僅繳納部分，要書記官三催四請才肯再拿一些錢來繳，依分期條件分期後1年本應繳納36萬，曾男卻僅繳了12萬，人又自110年11月起多次屢傳不到，宜蘭分署已廢止分期繳納，並核發執行命令命曾男應於近期到案，如屆期仍未出面，將向法院聲請核發拘票拘提曾男強制到案，以續行執行程序。