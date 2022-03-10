普丁正在下地獄！澤倫斯基再籲「設禁飛區」：第三次大戰即將爆發

Nations must act now before it is ‘too late’



Ukraine's president has told Sky News that his country cannot stop the war against Russia on its own and that millions could die if the world does not act now to stop the bombinghttps://t.co/aNhXjxDK7R pic.twitter.com/LajeEYiK3M — Sky News (@SkyNews) March 9, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基最近承認，烏克蘭不可能僅憑一己之力讓俄羅斯停戰，因此各國現在就必須採取行動，「否則一切就來不及了」。他最近在接受《天空新聞》的採訪時，狠批普丁的行徑「正在直接下地獄」，也再次呼籲西方國家盡快在烏克蘭上空設立禁飛區，否則若戰事持續，數百萬烏克蘭人將會失去性命，「第三次世界大戰也會爆發」。

據《天空新聞》報導，澤倫斯基在最近的採訪中，抨擊西方國家在烏克蘭請求設立禁飛區時態度猶豫不決，「如果你們真的想團結反對納粹和恐怖主義，那你們就會立刻決定設立禁飛區，不需要我一而再、再而三地向你們提出請求。我現在再次呼籲世界各國，立刻關閉領空，讓轟炸結束」。

過去，西方擔憂設立禁飛區恐讓烏俄戰爭升級，並導致西方國家被迫直接槓上俄羅斯，「讓情況變得更糟」。對此，澤倫斯基怒嗆，「情況變得更糟？對誰更糟？烏克蘭的家庭嗎？想來不是，更糟的應該是他們（指西方）吧？因為我們現在已經處於非常糟糕的狀況了，而且再不採取行動，那一切就來不及了」。

▲烏克蘭總統澤倫斯基再向西方喊話，要求國際在烏克蘭上空設立禁飛區。（圖／路透）

澤倫斯基強調，「俄軍可以占領我們，但絕對贏不了，普丁正在直接下地獄。若戰事持續，那我們失去的將會是數百萬條人命，第三次世界大戰也會爆發。你到那時候才想設立禁飛區嗎？我告訴你，那時候早已為時已晚！到時候北約就會告訴失去孩子的烏克蘭人，『很遺憾我們沒有對普丁施壓或和普丁對談，我們什麼也沒做，我很抱歉我昨天沒這麼做，但事實上我們一週前早就該這麼做了』。」

烏克蘭議員古林（Dmytro Gurin）最近也質疑北約和歐洲國家，究竟要等俄羅斯越過哪條線，才願意進一步介入戰爭，「烏克蘭人民的鮮血夠紅嗎？普丁是不會在烏克蘭的問題上止步的，你可以現在就做出選擇，究竟是讓戰事停止在烏克蘭，還是要等到2年後，當俄軍開始對歐洲中部進行轟炸時，你才來檢討你們當初為什麼不關閉領空？」

當澤倫斯基被《天空新聞》問及是否已準備好和普丁達成協議時，他表示，對話只是一場妥協，「單憑烏克蘭一己之力是很難結束戰爭的，這是兩個國家和兩國人民的決定，是兩位總統的決定，而其中一位就是普丁，所以我們拭目以待。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》