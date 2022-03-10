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普丁正在下地獄！澤倫斯基再籲「設禁飛區」：第三次大戰即將爆發

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基最近承認，烏克蘭不可能僅憑一己之力讓俄羅斯停戰，因此各國現在就必須採取行動，「否則一切就來不及了」。他最近在接受《天空新聞》的採訪時，狠批普丁的行徑「正在直接下地獄」，也再次呼籲西方國家盡快在烏克蘭上空設立禁飛區，否則若戰事持續，數百萬烏克蘭人將會失去性命，「第三次世界大戰也會爆發」。

據《天空新聞》報導，澤倫斯基在最近的採訪中，抨擊西方國家在烏克蘭請求設立禁飛區時態度猶豫不決，「如果你們真的想團結反對納粹和恐怖主義，那你們就會立刻決定設立禁飛區，不需要我一而再、再而三地向你們提出請求。我現在再次呼籲世界各國，立刻關閉領空，讓轟炸結束」。

過去，西方擔憂設立禁飛區恐讓烏俄戰爭升級，並導致西方國家被迫直接槓上俄羅斯，「讓情況變得更糟」。對此，澤倫斯基怒嗆，「情況變得更糟？對誰更糟？烏克蘭的家庭嗎？想來不是，更糟的應該是他們（指西方）吧？因為我們現在已經處於非常糟糕的狀況了，而且再不採取行動，那一切就來不及了」。

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基再向西方喊話，要求國際在烏克蘭上空設立禁飛區。（圖／路透）

澤倫斯基強調，「俄軍可以占領我們，但絕對贏不了，普丁正在直接下地獄。若戰事持續，那我們失去的將會是數百萬條人命，第三次世界大戰也會爆發。你到那時候才想設立禁飛區嗎？我告訴你，那時候早已為時已晚！到時候北約就會告訴失去孩子的烏克蘭人，『很遺憾我們沒有對普丁施壓或和普丁對談，我們什麼也沒做，我很抱歉我昨天沒這麼做，但事實上我們一週前早就該這麼做了』。」

烏克蘭議員古林（Dmytro Gurin）最近也質疑北約和歐洲國家，究竟要等俄羅斯越過哪條線，才願意進一步介入戰爭，「烏克蘭人民的鮮血夠紅嗎？普丁是不會在烏克蘭的問題上止步的，你可以現在就做出選擇，究竟是讓戰事停止在烏克蘭，還是要等到2年後，當俄軍開始對歐洲中部進行轟炸時，你才來檢討你們當初為什麼不關閉領空？」

當澤倫斯基被《天空新聞》問及是否已準備好和普丁達成協議時，他表示，對話只是一場妥協，「單憑烏克蘭一己之力是很難結束戰爭的，這是兩個國家和兩國人民的決定，是兩位總統的決定，而其中一位就是普丁，所以我們拭目以待。」

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