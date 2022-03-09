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俄軍把媽媽炸成碎片　6歲女被斷水斷電「嚴重脫水」孤獨死在廢墟

俄軍把媽媽炸成碎片　6歲女被斷水斷電「嚴重脫水」孤獨死在廢墟。（圖／翻攝自Twitter／Lesia Vasylenko）

▲搜救人員從廢墟中拖出女童遺體。（圖／翻攝自Twitter／Lesia Vasylenko）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭南部港口城市馬力波(Mariupol)遭到俄軍砲火圍攻，一名6歲女童因為母親死於空襲後，被迫一個人活在沒水、沒電的環境，飽受驚嚇的她最後孤獨死於嚴重脫水，畫面令人心碎。當地女議員瓦西連科(Lesia Vasylenko)在推特上分享照片，痛批俄國當局向平民發射導彈，已是第三次違背人道主義承諾。

馬力波市長博伊欽克(Vadym Boychenko)表示，死去的6歲女童名叫譚雅(Tanya)，「她的母親被俄羅斯砲彈炸成碎片後，搜救人員把她的遺體從變成廢墟的家中拖了出來，我們無法想像這個無辜的孩子死前忍受多少痛苦，她生命的最後幾分鐘，孤獨、虛弱、害怕、極度口渴」。

博伊欽克表示，譚雅的故事只是眾多發生在馬力波的悲劇之一，這座城市在俄軍長達8天的連續轟炸中雖然倖免了下來，但需面臨被斷電斷糧的困境，「俄軍入侵這個擁有50萬人口的城市，離開後這裡沒有水、沒有電也沒有網路，封鎖所有能進入城市的主要道路，阻斷了居民為了能運送食物與醫療物資的一切努力」，譴責俄軍的行為無異於在對烏克蘭人民進行種族滅絕。

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