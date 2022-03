俄坦克車朝平民連續轟炸　老夫婦「身上炸出血洞」慘死畫面曝光

▲老夫婦的車被俄軍連續砲轟。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯當局先前承諾會在馬力波市(Mariupol)、蘇梅市(Sumy)等地開設人道走廊,卻又傳出未遵守承諾對逃難民眾發動攻擊的消息,有監視器拍到,俄軍坦克車竟然對一輛平民轎車連續砲轟,導致車上老夫婦當場身亡。

影片中可看到,一對老夫婦開車想要逃離市區時,發現轉角處駛來一輛俄軍坦克車,他們怕遭到攻擊立刻停車,沒想到坦克車卻突然對完全無害的2人開砲,車子中彈後立即炸出巨大火光和濃煙,更令人氣憤的是,俄軍居然還不停手,又繼續朝他們發射大砲。

Russian invaders fire at a civilian car with passengers inside! This is evidence for the Hague. Source: Kyiv Operative #RussianWarCrimes #StopPutinsWar pic.twitter.com/RRajTAVVKp

網路上另外一段影片則可看到,俄軍離開後,飽受砲擊的汽車幾乎被炸到只剩骨架,有民眾上前查看,發現一對依偎在車上的老夫婦遺體,身上被射穿一個大洞,由於車身上貼有殘疾人士的貼紙,讓拍攝影片者傷心表示,「他們居然砲擊殘疾人士車輛,殺死2名長者,這就是俄羅斯人所謂的和平嗎」。

烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示,俄羅斯軍隊持續對人道走廊發動攻擊,並在馬力波市扣留約30萬烏克蘭平民作為人質,「儘管已經和紅十字會調解後達成協議,俄羅斯卻繼續在阻止人道撤離」。

Russia holds 300k civilians hostage in Mariupol, prevents humanitarian evacuation despite agreements with ICRC mediation. One child died of dehydration (!) yesterday! War crimes are part of Russia’s deliberate strategy. I urge all states to publicly demand: RUSSIA, LET PEOPLE GO!