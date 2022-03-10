烏克蘭3.5萬平民撤離！　澤倫斯基：預計再開闢6條人道走廊

▲烏克蘭居民準備從基輔撤離。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）指出，大約有3.5萬烏克蘭平民在9日透過人道走廊撤離，當局也正計畫開闢另外6條人道走廊。副總理韋列舒克則呼籲俄羅斯，必須遵守停火13小時的諾言，讓平民安全撤離。

根據《路透社》報導，澤倫斯基表示，目前就撤離救援行動會集中在遭受猛烈砲火攻擊的南部港口城市馬力波（Mariupol）及東部大城哈爾科夫附近的伊久姆（Izyum）。澤倫斯基說，已經有3.5萬平民從蘇梅（Sumy）、安赫德（Energodar）與基輔周圍的城鎮撤離，政府預計在10日增闢6條人道走廊，讓更多平民離開。

▲馬力波遭俄軍炮火猛烈攻擊傷亡慘重。（圖／達志影像／美聯社）



先前人道走廊開放時，烏克蘭曾指控俄軍未遵守停火協議，對人道走廊地區發動砲擊，未讓被俄軍包圍的馬力波平民通過。韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，「我呼籲俄羅斯聯邦，你們已經承諾從上午9時至晚間9時停火，我們先前已經有過承諾未被兌現的經歷。」

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）稍早引述總統辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說法報導，截至目前共有約4萬8000名烏克蘭人從人道走廊撤離，大多數是從蘇梅離開。

與此同時，首都基輔在9日進入空中警戒狀態，政府敦促民眾盡快躲入防空洞內避難。烏克蘭總參謀部在聲明中指出，烏軍政在北部、南部和東部的城市進行防禦工事，並積極抵抗基輔周圍的俄軍。

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