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現代文明病浸透年輕族！拯救3C惡視力就靠「它」

▲▼文明病,眼睛,石墨烯,眼罩,眼周,視力,黑科技。（圖／PP石墨烯提供） 

【企劃特輯】

用眼過度已是現代人的文明病，尤其上班族一天動輒盯著電腦超過8小時，太專心時常會忘記眨眼，或是睫狀肌過於用力，造成眼睛乾燥、肌肉緊繃，眼睛出現脹痛感，甚至連頭都會跟著痛起來，加上長時間睡眠不足、壓力大也可能導致症狀惡化。醫師表示除了多休息、少熬夜外，還可透過多眨眼、按摩眼睛及放鬆眼部用品等方式來保護「靈魂之窗」。

混血男星大讚「黑科技」　護眼、通鼻一次改善
醫生表示：如果再沒有意識的過度用眼，眼科疾病真的會找上門！眼睛疲勞者已從中高齡年齡層浸透至年輕族群。如果不管閉眼休息、按摩眼睛、戴蒸氣眼罩還是吃了葉黃素都無所改善，甚至持續惡化中，目前市面上出現最新黑科技「PP石墨烯4D人臉眼罩」，除了能幫眼睛熱敷，讓肌肉放鬆外，甚至還解決了鼻塞問題，讓長期為此困擾的你護眼、通鼻一次搞定！

混血男模舞陽也表示，因為常出外景拍戲，睡得很不安穩，加上台灣氣候潮濕，鼻子常常過敏，但自從使用PP石墨烯4D人臉眼罩，眼睛、鼻子的問題都解決了，甚至連黑眼圈也改善，因此成了他的愛用品！

▲▼文明病,眼睛,石墨烯,眼罩,眼周,視力,黑科技。（圖／PP石墨烯提供）

▲混血男模舞陽的新歡「PP石墨烯4D人臉眼罩」，護眼、通鼻皆有效舒緩改善。【官網舒緩優惠組】

HSG石墨烯材質　舒適恆溫幫靈魂之窗做SPA
市面上最新的黑科技「PP石墨烯4D人臉眼罩」採用獨特的HSG蜂巢式石墨烯結構，透過精密儀器將石墨烯原礦剝離至微米級大小並將其織入紗線中，百分之百保留石墨烯的超導特性，將熱能導入肌膚底層，達到「微循環」，並恆溫保持在36~40度之間，是微熱敷按摩最舒服的溫度；另外，業者也做了特殊的「眼周穴位點」設計，通過護眼穴位點能有效地舒緩眼睛疲勞痠痛，且完全免插電，也不必擔心像蒸氣眼罩溫度太高會燙傷、一次性地用完就丟，造成地球負擔，也更加環保。
▲▼文明病,眼睛,石墨烯,眼罩,眼周,視力,黑科技。（圖／PP石墨烯提供）

▲「PP石墨烯4D人臉眼罩」採用獨特HSG蜂巢式石墨烯結構，百分之百保留石墨烯的超導特性。【EHS東森購物優惠組】

▲▼文明病,眼睛,石墨烯,眼罩,眼周,視力,黑科技。（圖／PP石墨烯提供）

▲PP石墨烯眼罩有特殊的紅外線導入技術，能恆溫在36~40度之間，是微熱敷按摩最舒服的溫度。

有效緩解疲勞痠痛　護眼通鼻一把罩
相較於市面上的平面眼罩，PP石墨烯4D人臉眼罩有個人性化的部分就是特殊眼框設計，不會壓著臉感到壓迫不舒服，就算是化了妝也能輕鬆戴上不脫妝，隨時想休息都沒問題，不僅遮光又透氣，就算是擁有高挺鼻、五官超立體也能輕鬆服貼。如果有鼻子過敏的問題，透過PP石墨烯眼罩也能得到改善，因為範圍能覆蓋到鼻子部分，透過石墨烯發揮微循環作用，達到深層循環就能疏通鼻腔，甚至連黑眼圈也改善。愛好者舞陽表示：還沒用過PP石墨烯眼罩的朋友，真的非常推薦使用看看！
▲▼文明病,眼睛,石墨烯,眼罩,眼周,視力,黑科技。（圖／PP石墨烯提供）

▲遠紅外線能針對眼周穴位點進行升溫、循環作用，達到舒緩眼壓、放鬆肌肉，還可疏通鼻腔。

 
▲▼文明病,眼睛,石墨烯,眼罩,眼周,視力,黑科技。（圖／PP石墨烯提供）

▲石墨烯眼罩有效增加血流量、血流速，提高眼周的微循環、改善黑眼圈及睡眠品質。

首創4D人臉眼罩「HSG超導石墨烯眼罩」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7CT
●EHS東森購物眼罩優惠組：https://chshop.work/u2lQn
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●PP石墨烯官方諮詢專線：0800-520-367
https://youtu.be/wbrKq76XeKs

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文明病眼睛石墨烯眼罩眼周視力黑科技

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