延續熱銷氣勢！PP石墨烯塑崩褲引爆瘦身熱潮

【企劃特輯】

石墨烯的領航者「PP波瑟楓妮」，因林美秀、吳淡如代言的PP石墨烯塑崩褲而爆紅，石墨烯塑崩褲目前已經賣出超過20萬件，更被媒體評選為2021年的年度爆紅產品前三名，在購物台、購物網站的回購率超過20%，甚至每每推出限量款的特殊色，就造成秒殺的熱賣盛況，堪稱成為2021最成功的產品之一。

先前「PP波瑟楓妮」還在台北士林舉辦第一次的快閃店活動，展出石墨烯全系列熱賣品，吸引許多粉絲聞風而來，不少民眾甚至網紅都穿著最夯的石墨烯塑崩褲到現場參觀、拍照。





每14人就有1人購買 塑崩褲好修身、回購率高



根據統計台灣25~45歲女性每4個人就有一個人購買過，也有民眾一人就買了好幾件甚至還包色；許多消費者表示，穿過就回不去了，因為穿上塑崩褲後真的立即有感，超強的塑型力，馬上體驗到收腹肉、提臀肉、修腿肉的效果，透過石墨烯還能促進循環代謝，讓走路10分鐘就有30分鐘的慢跑效果、燃燒深層脂肪，讓減肥一點都不難。

▲透過石墨烯能促進循環代謝，達到燃燒深層脂肪的效果。【官網塑崩褲x七日孅享瘦組】



平日穿搭視覺極瘦 不限身型都可輕鬆駕馭

「PP石墨烯塑崩褲」在設計時，就希望女性朋友在每一個場合都能穿並不侷限於運動時，所以在剪裁設計上耗費了許多心思，腹部處用寬版褲頭收緊、髖骨及腿部也以彈力加壓，除此之外，提拉臀部的設計也是一大重點，讓該平的平、該翹的翹，且讓22腰~46腰、無論任何身型都能夠輕鬆駕馭，加上石墨烯的材質讓它穿上極為舒適親膚，春夏不悶熱、秋冬升溫保暖，四季都能穿，成為一條符合日常穿搭兼顧保暖保健的神褲！

▲任何身形穿上石墨烯塑崩褲都能，讓該平的平、該翹的翹，處處展現纖細曲線。【momo購物網 特惠組】

好的「品質」+消費者「有感」 PP石墨烯塑崩褲 台灣、海外持續熱銷



塑崩褲的熱潮之所以能從去年持續到現在，是因為它有好的「品質」以及兼顧視覺上的纖細和腿部保健，除了能夠提升循環效果、增加運動效能外，在網路上也有大量好口碑，讓更多消費者產生購買動機，產生正向的銷售循環，讓產品能夠持續長銷，不僅在台灣造成轟動甚至也熱銷到海外，至今沒有退燒的跡象。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

眾多藝人愛用「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

●官網塑崩褲x七日孅享瘦組：https://ppweb.tw/aj7CE

●momo購物網 特惠組：https://chshop.work/ZWgGm

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●PP石墨烯官方諮詢專線：0800-520-367

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