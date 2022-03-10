破解小吃店「店名密碼」搜2字不踩雷！文化部認證：不是巧合

▲很多小吃店的店名都有「阿」字。圖為三重夜市，與本文無關。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《靠「阿」吃台南美食不踩雷 Google地圖搜尋關鍵字還有：無名》，日前有甜點主廚貼文表示，去台南如果不知道要吃什麼，只要上網搜尋「阿」便不會踩雷。消息引發熱議，文化部也發文破解「台灣小吃的店名密碼」。

臉書粉專《黃先生的甜點日記（Dessert diary）》日前發文指出，只要在Google地圖上搜尋「阿」，就能找到不少美食。對此，文化部發文解釋為什麼老店都喜歡用「阿」？事實上，過去有不少小吃店習慣用創始人的名字或綽號來命名，而這些「阿X」大多都是老闆的稱呼，像是台北的阿宗麵線也是。

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文化部提到，店名有「阿」或「仔」真的不是什麼奇妙巧合，「阿」在台語中多被放在名詞前面，用以表達尊敬或親切感，像是阿公、阿嬤；「仔」則能放在名詞間表達關係，或放在形容詞後表達輕微的意思，像是翁仔某（夫妻）、小可仔（少許）。

▲文化部破解店名密碼。（圖／翻攝自Facebook／文化部）

除了人名以外，也有許多店家會用地名命名，文化部舉例，像開在樹下就會取名「樹仔腳XXX」；開在巷口叫「巷仔口XXX」；開在巷內叫「巷仔內XXX」。

有趣的「店名密碼」被破解後，也吸引網友熱議，「如果有點技術意味的後面常常會有『師』字」、「台南選店指南就是看阿伯指數：一家店裡有越多阿伯在吃飯，阿伯指數越高，肯定在地好店」、「看完了好餓」、「還有台南的無名系列」、「好多都是台南美食喔」。