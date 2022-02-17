活化世界級古蹟嘉義舊監獄　王美惠參與協作會議共創遠景

▲嘉義舊監獄是嘉義市重要觀光地標。（圖／民進黨立委王美惠辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

嘉義舊監獄位於市中心，是嘉義市重要觀光地標，民進黨立委王美惠19日將透過行政院推動的「公共數位創新空間」（PDIS），以「開放政府議題協作會議」的平台，針對法務部提案「嘉義舊監獄園區未來營運方向」，提供政府與民眾溝通與協作的機會。

王美惠17日下午發布新聞稿表示，為了讓嘉義舊監獄延續歷史底蘊，且融入在地生活，她與法務部長蔡清祥、嘉義市政府及相關單位將於19日透過政務委員唐鳳推動的「公共數位創新空間」，以「開放政府議題協作會議」的平台，提供政府與民眾溝通與協作的機會。

王美惠說，嘉義舊監獄過去是監禁受刑人的場域，也代表封閉體系，此次藉由唐鳳提供協作會議的管道，導入更多民眾參與，也代表政府希望走出體制，透過專家學者、青年學子與各部會一起腦力激盪，合力翻轉監獄負面形象，打造富具法治教育意義、歷史風華、建築美學的熱門觀光景點。

王美惠說明，這次的協作會議，將採取與會單位分組討論的模式進行，在在最終成果分享時，蔡清祥與唐鳳也會一起參與，會議實況則將透過YouTube平台，同步直播讓民眾參加，期盼藉由探索民眾的心聲，取得大家對嘉義舊監獄的共同願景，以緊密扣合嘉義市的人文與特色。

▲立法院內政委員會考察嘉義獄政博物館。（圖／民進黨立委王美惠辦公室提供）



王美惠指出，嘉義舊監獄始建於1919年，是我國唯一的賓夕維尼亞式監獄，也是具有百年歷史的文化資產，園區內分為監獄區及宿舍區。在舊監獄區，監獄主體已修復完成並開放民眾參觀。

王美惠表示，為了園區其他區域後續活化再利用，法務部提出「國定古蹟嘉義舊監獄補充修復再利用計畫」，短程部分將在2024年完成舊監附屬建物之修繕，中期則預定在2025年以公辦公營方式經營舊監園區，直至2027年以後將規劃以OT案方式，委託民間廠商營運。

在宿舍群部分，王美惠說明，文化部在前瞻計畫1.0中，已經核定舊監宿舍群修復計畫經費約9408萬元，包括實驗木場計畫1750萬元，相關建設已經完工，也成為2021年台灣設計展中亮點展區之一。

王美惠也說，自己從上任立委以來，為延續嘉義市獨特的歷史文化，積極爭取補助，在文化部前瞻2.0部份，「嘉義市重現木都再造歷史現場計畫」再續編列714萬元。

王美惠認為，嘉義舊監獄具有文化資產身分，相關的保存、修繕及再利用都需要中央注入經費，為發展嘉義歷史及文化，對於未來嘉義舊監獄的創生，她也會繼續在中央爭取相關預算。

▼嘉義獄政博物館。（圖／民進黨立委王美惠辦公室提供）

