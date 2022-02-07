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用了嗎？藝FUN券期限倒數2個月！文化部推賞工藝、藝文輕旅行

▲▼藝fun券（圖／記曾筠淇攝）

▲藝FUN券目前領券率超過8成，文化部提醒使用期限到4月底！（圖／記曾筠淇攝）

記者林育綾／綜合報導

文化部去年發行藝FUN券約314萬份，截至今（7）日領券人次超過253萬人次，領券率逾8成，使用金額超過7.8億元，同時提醒中獎民眾別忘了手上的藝FUN券，在全台超過1萬6千家藝文店家、展演節目、設計師商品等都能使用，還有不少店家主動祭出優惠折扣。

▲▼文化部推「遊博館賞工藝 五倍藝FUN送」。（圖／文化部）

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▲文化部推「遊博館賞工藝 五倍藝FUN送」，有機會抽中工藝大師作品。（圖／常玉《浴女》黃金畫，文化部提供）

文化部推動「遊博館賞工藝 五倍藝FUN送」，只要到全國工藝店家（藝FUN NEXT工藝創作銷售場域類）購買工藝品、創作體驗，或是至博物館、地方文化館購票參觀或在館內消費（含賣店、餐飲及DIY活動等），透過「藝FUN NEXT」APP掃描店家QR Code並打卡，就能參加抽獎，每次消費即可獲得一次抽獎資格（但每人以抽中一項獎品為限），預計於2月中旬將抽出一波幸運兒，有機會抽中超過百項工藝大師作品、博物館文創商品，機會難得。

而「平台回饋送 同學藝起FUN」活動，則在3月31日前至9個合作平台購買指定展演節目票券，單筆消費滿千元以上（不含藝FUN券抵用）並填寫學生基本資料，即可享有20%回饋，包含票券平台「9折」、「百元折抵」或「送百元折價券或回饋金」，以及文化部「100元數位藝FUN券」，每一個平台最高可獲得共1,200元回饋，買越多賺越多。目前總計超過300檔，包含音樂劇、舞臺劇、展覽、流行音樂、藝文體驗課程等展演活動，歡迎學生揪家人、朋友同行體驗文化生活。

▲▼茶金-戲劇經典場景特展（「齊力創新管理顧問有限公司」提供

▲文化部推薦藝文輕旅行，可以到「花蓮文化創意產業園區」欣賞《茶金》特展。（圖／齊力創新管理顧問有限公司提供）
 
文化部表示，還沒想到怎麼使用藝FUN券的朋友，也可以選擇來一趟藝文輕旅行，例如到宜蘭傳藝園區欣賞各式節慶裝置藝術與百件傳統藝術文物展覽；或是到「花蓮文化創意產業園區」欣賞《茶金》特展，重新回味戲劇經典場景，也能到「釀市集」或是園區周邊選品商店，用藝FUN券帶走讓人怦然心動的在地手作藝品。
 
文化部表示，藝FUN券發行約314萬份，截至2月7日，領券人次逾253萬人次，領券率逾8成，使用金額逾8.2億元，提醒藝FUN券使用期間只到今年4月30日為止，中獎民眾別忘了用掉手上的藝FUN券，到全台適用店家消費還有機會拿各店獨家好康，還可把握期間限定的加碼抽獎與購票優惠活動。

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