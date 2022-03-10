鏡電視開台有變數？　蔡壁如質疑NCC「明知違法還護航」

▲民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠、賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月19日通過鏡電視新聞台申設案，但短短兩個月爆出政變，原董事長陳建平遭撤換。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如10日批評，兩位具備新聞專業的NCC委員接連質疑鏡電視「實質控制人隱晦不明，公司治理有潛在風險」，前董座裴偉違反NCC禁令，介入鏡電視經營，在有人勇敢舉發後卻被NCC草率打發，「究竟是哪些綠營高層向（NCC主委）陳耀祥關說？明知是違法，為什麼陳耀祥堅持護航到底？ 」

台灣民眾黨團今天上午舉行「政治力介入鏡新聞，NCC主委護航到底，民主國家之恥」記者會，黨團總召邱臣遠表示，鏡電視在2019年12月12日向NCC提出「鏡電視新聞台」的經營申請，當時允諾「鏡電視」與「鏡周刊集團」必須各自獨立營運，且原董座裴偉應辭去職務，不得擔任鏡電視有給職務及參與公司營運，而鏡電視去年7月9日表示裴偉已辭去董事長一職，但據爆料裴偉是在8月18日才辭去董事長一職。

邱臣遠質疑，根據媒體報導，停雲管理顧問公司和鏡電視簽約費用，從2019年8月籌設規劃鏡電視，2020年4月正式成立，一直到2021年5月，鏡電視一共支付給「停雲」1340萬元，而裴偉就是媒體報導的「每月持續領150萬顧問費」的那位顧問，這嚴重違反公司治理、涉及刑事背信，並且侵害鏡電視股東、員工權益。

蔡壁如也說， 這麼明顯的違法行為，NCC為什麼選擇看不見？是誰去關說？有沒有人施壓？NCC以4比3通過「鏡電視新聞台」申請案，但其中兩位專業媒體出身的委員，包括王維菁、林麗雲都提出不同意見書，特別點出「該頻道之實質控制人隱晦不明，公司治理有潛在風險」。