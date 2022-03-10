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高薪挖角10名半導體工程師　陸企「首席財務長」15萬交保

▲▼ 大陸聚力成的「首席財務長」郭彥辰涉《兩岸人民關係條例》移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲大陸聚力成的「首席財務長」郭彥辰涉《兩岸人民關係條例》移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

全台檢調9日大搜索陸企違法來台設點挖腳高科技人才案，其中台北地檢署偵辦聚力成科技公司案，赫然發現竟然是大陸聚力成的「首席財務長」郭彥辰親自來台設立公司，大舉招募超過10位台籍半導體工程師，檢察官複訊後，10日凌晨依違反《兩岸條例》諭令郭彥辰15萬元交保，台灣聚力成現任負責人陳俊達5萬元交保。

根據大陸聚力成公司官網介紹，他們是2018年成立的第三代化合物半導體公司，由上海公司控股，在重慶和鹽城設有工廠，公司經營團隊介紹頁面中，在台灣籍且在多家科技公司任職的郭彥辰，現正擔任大陸聚力辰「首席財務長」。

檢調獲報，就在大陸聚力成設立公司的同1年，郭彥辰也在新竹縣竹北市設立同名的聚力成科技股份有限公司，並開始透過104等人力仲介網站，招募GaN on Si、GaN on SiC 的研發和生產工程師，之後公司負責人陸續變更為任旭寅，以及現在的董事長陳俊達。

▲台灣聚力成公司現任負責人陳俊達涉《兩岸人民關係條例》移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲台灣聚力成負責人陳俊達5萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

由於《兩岸人民關係條例》明定，大陸營利事業公司，非經主管機關許可，不德在台從事業務活動，聚力成卻涉嫌以偽台資方式在台成立，並為對岸母公司高薪挖角高科技人才，估計已有超過10名半導體工程師投入聚力成旗下，台北地檢署9日指揮調查局新北市調處兵分3路搜索，並約談郭、陳等嫌疑人與相關公司職員。

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