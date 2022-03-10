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5年前的今天才慘敗！南韓保守派「重奪政權」　尹錫悅當選面臨考驗

記者羅翊宬／編譯

南韓第20屆總統大選昨（9）日如火如荼展開，因為還要計算新冠確診隔離者投票，導致開票時程一度延後，在經歷數個小時的激烈拉鋸戰後，終於在今（10）日凌晨3時45分（台灣時間凌晨2時45分）確定由國民力量候選人尹錫悅當選，在這場針對現文在寅政府「世紀審判」的選戰中，尹錫悅在韓國政治史添上一筆絕無僅有的奇蹟。

▲▼南韓第20屆總統當選人尹錫悅。（圖／路透社）

▲南韓第20屆總統當選人尹錫悅。（圖／路透社）

根據《韓聯社》，直到10日上午才終於開完所有票箱，開票率達到100%，其中尹錫悅得票率為48.56%、獲得1639萬票，微幅勝過對手共同民主黨（現執政黨）候選人李在明，確定當選第20屆南韓總統，李在明得票率為47.83%、獲得1614萬張選票，雙方雖然相差不到1個百分點（僅差0.73%），但兩者選票差距還是達24萬7千多張。

此次大選兩大陣營的得票差距極小，是南韓憲政史上得票差距最小的一次大選。

▲▼尹錫悅、李在明雙方得票差距不到1%。（圖／達志影像）

▲尹錫悅、李在明雙方得票差距不到1%。（圖／達志影像）

本次大選未能有實力雄厚的第三勢力候選人，雖然正義黨沈相奵再度出線，得票率卻僅2%，因此本次大選再度成為保守派、進步派陣營互相廝殺的激烈戰場。

回顧5年前的今日（2017年3月10日），當時出身保守派陣營的南韓第18屆總統朴槿惠（新世界黨，即國民力量前身）因涉及閨蜜門干政案、向多位國情院長收賄、世越號疑雲等，最後於2017年3月10日遭到憲法裁判所（憲法法庭）通過彈劾罷免，保守陣營也在當年5月實施的19屆總統大選中愁雲慘霧、一蹶不振，該黨候選人洪準杓以極大差距敗給共同民主黨候選人文在寅。

面對持續2年多以來的新冠肺炎疫情，不少自營業者為了配合政府防疫措施面臨嚴重虧損，許多民眾更丟失工作崗位，於是國民力量、尹錫悅挑起憤怒的民心，鼓吹民眾應以選票「審判」現執政黨，最後未曾擔任過國會議員、地方行政首長的「政治素人」尹錫悅才終於當選總統，保守陣營在5年後重新奪回政權。

▲▼2019年，尹錫悅曾獲文在寅任命為檢察總長。（圖／達志影像）

▲2019年，尹錫悅曾獲文在寅任命為檢察總長。（圖／達志影像）

不過身為政治素人的尹錫悅，雖然能在宣布參政後不到一年的時間便入主青瓦台，但面對如今極端「朝小野大」（여소야대，與小野大）的畸形國會政治型態，光是共同民主黨在國會就有180席，若尹錫悅無法成功團結各政黨、建立團結的統合政府，恐怕將淪為「跛腳總統」。

在第20屆總統大選的過程中，南韓在地域社會、政治理念（保守＆進步）、世代差異、性別議題（女權主義＆厭女的20多歲男），以及其他社會議題上，皆面臨嚴重的矛盾與分裂，因此如何整合各方意見，恐怕將考驗著尹錫悅政府的智慧。

▲▼尹錫悅在選前之夜的造勢現場。（圖／達志影像）

▲尹錫悅在選前之夜的造勢現場。（圖／達志影像）

另外，韓媒《紐西斯通訊社》則指出，文在寅政府宣稱應遵守公平正義原則，然而之後卻接連爆發爭議，包括韓國土地住宅公社（LH）公務員在政府頒布都更計劃前率先購地、炒地，在房價高漲的時代自然激起民眾不滿；前首爾市長朴元淳、前釜山市長吳巨敦先後涉嫌職場性騷爭議，也讓共同民主黨候選人在市長補選中慘敗，民眾對於文在寅政府只有失望、憤怒。

最後，原本支持進步派的20、30多歲年輕世代，在本次大選中「變心」支持尹錫悅，尤其20多歲男性更是如此，南韓社會激烈的性別矛盾中意外讓尹錫悅成功入主青瓦台。

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