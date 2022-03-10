快訊／韓聯社：尹錫悅「當選」南韓總統　發表當選感言

▲國民力量總統候選人尹錫悅。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》、《KBS News》，南韓總統大選目前開票進度為98.6%，其中國民力量候選人尹錫悅得票率為48.60%、獲得約1617萬張選票，共同民主黨候選人李在明為47.78%、獲得1590萬張選票，雙方差距不到1個百分點，得票數相差27萬。尹錫悅目前發表當選感言。

隨著多數票箱已近開完，《韓聯社》、《KBS News》等多間韓媒皆認為尹錫悅當選第20屆南韓總統的事實已定，字幕標上「當選確實」（당선확실）。不過目前開票工作尚未結束。

而稍早李在明已從京畿道城南市的住處前往抵達首爾汝矣島共同民主黨總部，目前發布敗選感言，承認敗選，表示選舉雖竭盡全力，但結果仍未達到選民期待；同時，他也祝賀尹錫悅當選。

尹錫悅表示，將尊重憲法精神、尊重議會政治。

＊個人簡歷與從政經驗

尹錫悅擔任檢察官長達26年，是毫無政治經驗的「政治素人」，未曾擔任國會議員或任何地方行政首長，也未有參選經驗，是泛保守派陣營（以國民力量為首）罕見推出的毫無參政經驗候選人；曾主導偵查朴槿惠閨蜜門；2017年5月被總統文在寅任命為首爾中央地檢長、2019年6月升任檢察總長，不過在「檢警改革」與文漸行漸遠，甚至遭時任法務部長秋美愛勒令停職；2021年加入國民力量，並代表該黨參選總統。

＊外交政策

尹錫悅在對北韓（朝鮮）政策上採取強硬態度，要求北韓需達成「完全、且可受檢驗的無核化」，考慮在板門店、或美國華府設立南北韓與美國聯絡事務所，追求韓半島（朝鮮半島）和平穩定；同時強化與美國之間的盟友關係，推動南韓加入既有的美日印澳四方安全對話（QUAD）。

在韓中關係上，尹錫悅認為，南韓在經濟層面上應降低對中國的依賴程度；同時呼籲，應修復降至冰點的韓日關係。

＊國防政策

尹錫悅承諾，將藉放寬各種規定來達到活絡企業投資的目的，透過規範工作時數、柔化薪資體制，整頓合理的勞資關係，透過勞動改革創造釋出更多優秀工作機會的基礎。尹重申，將以民間主導釋出工作機會的方式帶動企業成長，放寬針對新創產業、中小企業、中堅企業的各種規範，加強支援產業研究開發。

在國內不動產政策，尹錫悅承諾將以首都圈（首爾、仁川、京畿道）為中心，透過活絡民間都更開發、改建，供給250萬戶新蓋住宅。

＊政府權力結構組成與更動

尹錫悅認為，如今南韓青瓦台（總統府）體制根本是過去王朝時代宮廷的縮影，青瓦台各部處權力凌駕中央政府，導致權威意識、彰顯工作效率不佳等問題。他承諾，將針對包括總統室在內的政府組織進行改組，為了重塑「與民溝通」的形象，計畫遷移總統辦公室從青瓦台至光化門旁的首爾中央政府廳舍。

上稿：0245

更新：0328

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