曹格又喝醉　失態砸餐廳：我才不道歉！網酸「金曲拳王」接力狂嘲

記者崔子柔／綜合報導

金曲歌王曹格7日晚間在台北市內湖區和友人聚餐，疑似酒後和其他顧客起爭執，竟狂飆粗口甚至拿東西砸老闆娘，2分鐘的咆哮影片引起網友熱議，因曹格過去就有不少酒後失態的新聞，PTT鄉民紛紛開酸「還以為舊聞重貼」。

曹格鬧事影片傳開後向《鏡週刊》表示，他當時和友人聚餐喝了雞湯，隔壁包廂的客人音量過大，請餐廳幫忙反映後對方有人嗆「Fuck you」，才會引起口角，警方有完整記錄也說沒事，「應該就是『那個人』要我道歉，藉此勒索我，我才不會道歉」。

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▲曹格遭控酒後鬧事。（圖／翻攝自Facebook）



曹格在2006年發行首張專輯時就因酒醉惹事，2009年又在酒後毆打香港藝人側田，曾公開道歉稱要戒酒，沒想到2013年又在林志穎婚禮上貪杯鬧事，同年在西門河岸演唱時，也喝醉搶麥罵髒話。

有網友將相關新聞轉PO到PTT，「這咖第幾次了？」不少鄉民留言狂酸，「金曲拳王」、「還以為舊聞重貼」、「又喝醉？到底要幾次」，還有網友用他的成名歌曲歌詞譏笑，「不擔心一杯紅酒，把我的真心透露」、「Say goodbye」、「緊緊相依的酒如何say goodbye」。

▼鄉民留言。（圖／翻攝自PTT）

