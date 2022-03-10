每天都要「通勤90分鐘」！她求救：該離職嗎　網點出2大關鍵

▲她上班通勤要90分鐘，覺得超浪費生命，「大家上班通勤都多久，超過一個小時會想離職嗎」。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

大城市雖然工作機會多，相對的房價開銷也大，許多人為節省房租，會選擇住在郊區，每天通勤上班。一名網友在Dcard表示，她上班需要通勤90分鐘，讓她覺得滿浪費生命的，但拿這個理由離職又很奇怪，因此求助「大家上班通勤都多久，超過一個小時會想離職嗎」。

原PO在Dcard表示，大家通勤都花多久時間，她每天花90分鐘通勤，從公車轉捷運，捷運換線，最後再轉乘公車抵達公司，「雖然很多人說，通勤可以拿來補眠、看書、回訊息、追劇等，但通勤多數的時間都是人擠人，做其他事情的品質很差，沒辦法真的享受其中或好好做事，偶爾覺得滿浪費生命的」。

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可是若真的要離職，又覺得為這種理由離職，好像沒有必要，因此想求助大家「大家通勤都多久時間，要是超過一個小時會想離職嗎？」

貼文一出引發網友熱議，許多人認為30分鐘是極限，「騎車半小時就覺得厭世到爆」、「無法想像通勤半小時以上」、「半小時就太久了，1個半小時是什麼鬼」，但也有人覺得1小時是極限，「極限1個小時，更多就不行了」、「開車通勤約1小時內」、「不論搭車還是開車，只能接受1小時」。

也有許多人覺得，要看薪資決定，「超過40分鐘以上完全不考慮，除非薪水很OK」、「看薪水，低於3萬都沒有通勤的價值」、「薪水高，通勤1小時可以接受」、「90分鐘完全不行，除非公司給你的薪水非常好」、「只要錢夠多，通勤多久都OK」。

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