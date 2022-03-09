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拒當月光族！盤點5大熱門記帳App　結合遊戲最多人推

▲錢,財富自由,節省,開源節流,記帳。（圖／pexels）

▲透過記帳可以了解自己的金錢花費狀況，好好控管收支，很多人就喜歡下載記帳App來使用，讓記帳變得更簡單。（圖／pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

小資族想存錢，養成記帳習慣很重要，除了能檢視個人消費習慣、金錢流向，還可控管收支，幫助自己更好理財。有越來越多人喜歡使用記帳App，方便隨花隨記，而類似的App不少，且有各式各樣的介面及功能，其中有5大記帳App常被下載使用，受到網友熱議之外，也揭露5大使用原因有哪些。

想開源節流，又不想動手記帳，可參考熱門的記帳App。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「記帳App」話題的網路聲量表現，從網路聲量排行發現，「記帳城市」結合遊戲讓使用者養成記帳習慣，獲得許多網友推崇，不少人表示「我是用了這個App（記帳城市），才開始認真記帳」、「記帳記了兩年多，我覺得它（記帳城市）的好處就是記帳像是在玩模擬經營遊戲」。

網友熱議5大記帳app以及5大使用原因。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

▲網友使用後最推的5大記帳App。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

其次是「AndroMoney」及「MOZE」，因為介面而備受討論，AndroMoney的介面簡潔更容易上手，被大推的原因就提到「史上最佳記帳軟體，界面清晰」、「好用，介面清楚明暸」；另有網友推薦MOZE具有設計感，「推MOZE，年費也不高，介面也看的舒服」、「大家都蠻推MOZE的，設計非常好看」等，都是親自使用後的心得。

「麻布記帳」及「CWMoney」則是功能廣受好評。麻布記帳能與多數銀行帳戶同步，而有一票愛好者，就有人認為「可以方便快速了解目前的資產總額」、「如果有許多帳戶的話～麻布記帳最好用」；CWMoney可以掃描發票記帳、自動對獎及綁定載具等，對於懶得手動輸入消費項目的人來說很便利，還能放進發票方便管理。

網友熱議5大記帳app以及5大使用原因。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

▲有5大原因會影響網友使用記帳App的意願，其中「連結帳戶」雖然方便，但也有人擔心潛藏的風險。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

而在網友使用記帳App過程中，「連結帳戶」的功能尤其受到關注，也是挑選的主因之一，像是連結銀行帳戶後，會提醒繳卡費，或是整合所有網銀，刷卡完全不需要記帳，但有網友認為「要把帳戸交給第三方，真的要很有勇氣」，表示記帳App同步網銀帳戶雖然方便，但要交出所有資料，還是會擔心有風險存在。

另外，記帳App的「廣告多寡」與「收費方式」也會影響使用意願，部分網友提到「很好用的記帳App，模式跟版面設計可愛，不過廣告真的很多很煩就是了」，又或是「現在用的記帳App還不錯，但是他的購買是訂閱制的沒那麼喜歡」等，紛紛分享自己的雷點。

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