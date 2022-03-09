竹北遠百2櫃姐報案遭竊　女賊連偷錢包、大衣畫面曝光

▲女子在竹北遠百行竊，過程被監視器全部拍下。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

趕在年前新開幕的竹北遠東百貨至今人潮、話題不斷，日前一名櫃姐向竹北分局報案，稱遺失價值約2.88萬的櫃上物品及金錢，警方循線追查，昨日前至涉案女子住處將她查緝到案，並查獲追回全數贓物，全案依竊盜罪移請新竹地檢署偵辦。

警方表示，竹北六家派出所4日接獲2家櫃位店員報案，稱櫃上物品及金錢遭竊，合計損失共為2萬8800元。

▲▼女子利用手提袋遮擋，再趁無人發現時快速藏起。

警方循線調查，發現一名張姓女子左顧右盼，趁著店員不注意及其他路過民眾未看見時，悄悄偷走店員錢包內8000元，接著再到他樓層竊走某專櫃價值為新台幣20800元大衣外套，等店員發現時，竊嫌早已離開現場。

張女為了躲避追查，刻意將偷來的大衣外套用大袋子藏起，不過仍逃不過警方法眼，員警昨日前往女子家，從家中查獲追回全數贓物，並將女子查緝到案，全案依竊盜罪偵辦。

警方呼籲，扒竊案件多發生在人潮聚集之處，特別是人多擁擠的情形下，趁被害者不注意時行竊，作案過程極為短暫，不易被人發覺，請市民朋友一定要提高警惕，看顧好自己隨身財物並妥善保管，避免竊賊有機可乘，此外，也呼籲民眾勿因一時貪念以身試法，小心難逃警方法眼！



▲▼女子因為行竊被警方帶回。



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