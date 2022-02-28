一個人就能吃！超商最新單人羊肉爐、麻辣鍋　超夯泰式泡麵2件65元

▲即日起至3/8，萊爾富推出火鍋、泡麵優惠。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

想吃羊肉爐、麻辣鍋又臨時揪不到朋友嗎？就有超商開賣單人火鍋，共有羊肉爐、麻辣鍋、剝皮辣椒雞等口味可選，還有單賣麻辣鴨血以及麻辣豆腐，現在只要100元就能爽吃一波，另外還有泡麵優惠，2大南洋風味泡麵2件只要65元，想吃宵夜衝一趟超商就搞定。

萊爾富推出「單人火鍋－冬善膳園鍋物」系列，有羊肉爐、麻辣好辣鍋（湯底）、胡椒豬肚鍋、剝皮辣椒雞可任選，即日起至3/8還可享優惠價139元（原價179元），另外還有配料麻辣鴨血、麻辣豆腐，原價129元現在特價只要單件100元。

▲單人火鍋有剝皮辣椒雞、麻辣鍋、羊肉爐等口味。



另外萊爾富還有泡麵優惠，即日起至3/8，「隨緣泰式酸辣湯麵」以及「隨緣南洋叻沙拌麵」2件只要65元優惠價。

▲全聯首度獨家販售港星杜汶澤主理個人品牌「小杜良品」推出的麻辣鴨血，分別為「一級鄉民辣麻辣鴨血」與「三級總統辣麻辣鴨血」。（圖／全聯提供，下同）

全聯今年首度獨家販售由港星杜汶澤主理個人品牌「小杜良品」推出的麻辣鴨血，即日起可在全台上千家門市限量搶購，2種口味首波限量各1.2萬包，每包特價169元。本次推出2種辣度的麻辣鴨血，分別為溫和版「一級鄉民辣麻辣鴨血」，另一款是挑戰全宇宙最辣的「三級總統辣麻辣鴨血」，希望滿足愛吃辣朋友味蕾。

▲▼此次麻辣鴨血分別為「一級鄉民辣麻辣鴨血」與「三級總統辣麻辣鴨血」。