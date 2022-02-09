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朱易摔倒遭網暴　微博「封1千多個帳號」：攻擊、諷刺侮辱運動員

▲▼朱易被網友批評。（圖／翻攝自IG）

▲朱易被網友批評。（圖／翻攝自IG）

記者鄭思楠／綜合報導

出生於美國的滑冰選手朱易，歸化成中國籍後在本屆冬奧代表中國參賽，外媒指出由於連兩天滑倒讓她慘遭大陸網友言語霸凌。微博8日表示，有部分網友對運動員進行言論攻擊、諷刺侮辱、散佈不實資訊。共排查清理違規微博30000餘條，累計對1000餘個帳號，視程度採取禁言30天至永久禁言的處置。

微博表示，冬奧賽事進入第四天，各國健兒在賽場上摘金奪銀，不僅為國家贏得榮譽，也給奧林匹克精神注入新的力量。但在全民沉浸在濃厚冬奧氛圍中時，卻有部分網友藉機滋生事端，對運動員進行言論攻擊、諷刺侮辱、散佈不實信息。

微博指出，站方發現後，持續組織力量進行排查和處置，及時刪除不良信息並進行闢謠處理。站方根據《微博社區公約》等相關規定，共排查清理違規微博30000餘條，累計對「安生ivv」、「曾曉菓吧啦吧啦」、「多少有點病啊」、「大名張開心」等1000餘個帳號，視程度採取禁言30天至永久禁言的處置。

最後，微博強調，「倡導廣大網友要平心靜氣觀看賽事，一同為各國冬奧健兒加油和鼓勵。同時，也歡迎用戶通過前台投訴入口或＠『微博管理員』方式對所有不良資訊進行舉報投訴，我們會在第一時間進行受理。」

朱易6日在花滑團體賽登場，出戰女子單人短曲項目，卻意外出現2次嚴重失誤，最後在該項目墊底，險些讓中國無法晉級下一輪。賽後微博標籤「朱易跌倒」成為熱門話題，很快吸引2.3億次觀看，7日她在女單自由賽中再度失足，導致中國最終以第五名作收。事後，外媒指出由於連兩天滑倒讓她慘遭大陸網友言語霸凌。

同樣也是歸化成中國籍的谷愛凌，在國外媒體報導各界對朱易批評的報導IG中，特別留言挺朱易，「身為一個真的有在使用中國社群平台的人，我要在這裡說90%以上的評論都是正面且令人振奮的，這是運動的一部分，每個人都了解這一點。」

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