OL操作主管電腦email「霸凌回憶錄」遭解僱！法官判違法：須復職

▲台北地方法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名謝姓女子任職第一產物保險股份有限公司長達16年，110年2月謝女為了將蘊含「單位主管利用職權霸凌報復之公司會議回憶錄」檔案寄出，竟擅自操作彭姓課長電腦email到外部信箱，公司發現後立即以「危害公司資安」為由將謝女解僱。謝女不服提出告訴；台北地院審酌，判處公司敗訴，須讓謝女復職，並給付解僱期間每月薪資3萬1500元。可上訴。

判決書指出，謝女主張自己自民國93年起於公司任職，16年來克盡職守，但110年3月卻遭公司持續侵占簽約保費所得酬勞獎金，因此提出申訴，並檢舉公司違反《公司法》造成投資股東損失。謝女110年4月為將「單位主管利用職權霸凌報復之公司會議回憶錄」檔案寄出，趁著彭姓課長離開座位期間偷偷使用其電腦，將該檔案email到自己的外部信箱，且由於公司信寄送至外部信箱須主管審核，謝女因此擅自操作彭姓課長電腦放行郵件，事後公司發現，立即以謝女行為造成公司資安漏洞為由將其非法解僱。

對此，第一產險公司辯稱，公司受到金管會高度監理，內部安全資訊規範、對外聯繫方式、分層監督審核機制等均為金管會嚴格監理重心所在，亦高度重視，同時全體同仁之資安政策即電子郵件審核規範為勞動契約之一部，謝女行為故意仿效主管名義以蓄意規避資安防護機制，明顯已違反工作規則，甚而洩漏秘密資訊，嚴重侵害公司營運之核心價值，情節重大，因此予以解僱。

但法官審酌後認為，謝女行為固有不當，但僅係「單一違規事件」，並非累犯，其行為樣態亦非以不正指令或駭客方式侵入資訊系統，並非直接危害公司資訊安全，公司也無事證證明謝女所為產生財產上實際損害，亦未遭到金管會裁罰，因此認為第一產險解僱不當，判雙方僱傭關係仍在，第一產險須讓謝女復職，並按月給付解僱期間薪資。全案可上訴。