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總獎金150萬！　2022桃園鐵玫瑰熱音賞3／8至5／12開放徵件

▲2022桃園鐵玫瑰熱音賞開放徵件

▲2022桃園鐵玫瑰熱音賞開放徵件。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

《2022桃園鐵玫瑰熱音賞》8日於桃園展演中心宣告起跑，即日起迄5月12日開放徵件。市長鄭文燦表示，該活動已邁入第10屆，成為音樂新秀的重要競賽舞台，總獎金150萬元，今年賽事同樣不限形式、曲風與人數，分為校園組及社會組競賽，期待發掘、培育更多樂壇新秀。▲2022桃園鐵玫瑰熱音賞開放徵件

鄭市長也說，桃園鐵玫瑰熱音賞比賽分為複賽、決選2階段，複賽入選的團隊將會擁有一系列的專業培訓課程，決賽各組前3名則會打造單曲全球數位發行，鐵玫瑰熱音賞不僅是極具價值的音樂舞台，也是近年新秀嶄露頭角的重要管道，鼓勵全台熱愛音樂創作的朋友踴躍報名。

鄭市長說明，音樂文化不僅是產業，也著重音樂性的培養，因此複賽入選團隊將由｢SONY MUSIC索尼音樂」、｢TMC台灣音協」提供培訓與交流對話等一系列課程，讓新秀的創意得以發揮、才華能展現、藝術性可提高，創作成熟後可以孵化為歌曲；此外，各組前3名則會由金獎團隊打造單曲，由索尼音樂規劃得獎合輯全球數位發行，同時媒合展演，進而打造明日之星。

包括市府文化局長莊秀美、桃園區長洪清淵、鐵玫瑰熱音賞策展人梁序倫、評審總召索尼音樂副總許惟援、熱音賞推廣大使「董事長樂團」吉董、「魚丁糸」可田、「1976」阿凱、「八十八顆芭樂籽」阿強等均一同出席宣告起跑記者會。

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