藍軍全力支持女力潮流　優秀女記者投入台南中西、北區議員選舉　

▲台南市議會國民黨團全力推薦，優秀女記者姚正玉參選中西、北區市議員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

38婦女節，台南市議會國民黨團全力推薦，優秀女記者姚正玉參選中西、北區市議員，黨團期待黨中央重視女性參政潮流，讓優秀女力能在民調初選中脫穎而出。

台南市議會國民黨團指出，政黨政治就是需要有監督能力者共同參與，制衡力越大，民進黨就不敢派出跟執政者關係良好者參選，監督力越強，市民就不會飽受萊豬、核食威脅之苦。

台南市議會國民黨團特別選在38婦女節召開「政治新潮流、女力無法擋」記者會，跟鄉親推薦資深女記者姚正玉，參選台南市中西、北區議員。第3屆國民黨在此區的市議員分別是謝龍介、許至椿、洪玉鳳，今年底選舉，因為洪玉鳳不參選，謝龍介計畫參選市長，國民黨在此區有兩席新人空間，之前黨團推薦26歲蔡宗豪，8日再推薦女力姚正玉。

國民黨團發言人蔡育輝高興地介紹說，國民黨在這值得喜悅的日子，推薦有強大監督力量的資深女記者姚正玉，參加市議員選舉，未來姚正玉這強大監督火力進入議會，會讓監督制衡力量發揮極致。

黨團書記長李中岑、議員林燕祝、尤榮智、盧崑福、林美燕、王家貞代表、曾培雅代表以及一群美麗的姊妹也共同支持，大家盛讚姚正玉有勇氣，有能力，林燕祝身體不適也出來相助，尤榮智也特別遠從六甲區前來相挺，希望國民黨中西北區仍能穩住3席議員席次。

參選人姚正玉從記者轉換身分，不變的仍是監督角色，她說很多人問她，做為一位參選人，「產品特色」在哪裡？議員的職責重點既是問政和監督市政，記者職業特性就是她的特殊性，目前台南沒有同類型的參選人，希望她的參選能給民眾多一點的選擇。

姚正玉表示，因為參選，她發現一個政治現象，許多市議員參選人的看板是與市長的親密合照，甚至以市長子弟兵自居，民眾對於這樣市長推薦的市議員也很容易接受，但是選出這樣的市議員真的能夠監督市長嗎，走過街頭，有很多議員參選人有總統、副總統、立委的推薦，有前輩的加持當然是很好，但卻讓政治派系、對立和衝突更嚴重，真的能為監督制衡加分嗎？

姚正玉坦言，國民黨目前市長協調和議員初選的規定且很籠統，沒有時間表，也沒有辦法，這也是這20年來國民黨地方難以經營扎根的重要原因之一，沒有給想加入的人看到機會，也沒有給努力的人看到希望。台南市有13個選區但是國民黨在9個選區裡面有沒有女性的議員，這是值得國民黨深思的問題。

國民黨團指出，姚正玉女力的參選，讓國民黨支持者看到新的希望，希望她是第1位當選的媒體人，希望國民黨能有更多有監督制衡力量的新人加入，大家一起努力不讓民進黨ㄧ黨獨大，保住台灣最珍貴的民主和進步。