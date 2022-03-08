台鐵「無障礙自動售票機」上線！可退票數幣　樹林等4站搶先啟用

▲台鐵增設新代自動售票機。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局設置新一代多功能自動售票機，144部一般型自動售票機已於去年完成在38車站裝設，第二批144部也開始安裝，其中77部為無障礙型售票機，目前已安裝在樹林、新營、台南、斗六等站，下周就會正式上線，預計65車站會裝設77部無障礙售票機，各站將於6月前完成安裝。

台鐵局表示，新一代多功能自動售票機分成一般型及無障礙型2種形式，將於全國156個車站設置432部新一代自動售票機，包括一般型308部、無障礙型124部。

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第一批次交付144部均為「一般型」，去年4到8月裝設，共38車站啟用，效果良好。而第二批次144部自動售票機也已陸續安裝，預計今年6月前完成安裝，本批次新增「無障礙型」自動售票機共77部，共65車站裝設無障礙售票機。另前兩批共288部自動售票機，分布在75車站。

▲台鐵第一批上線的自動售票機為一般型。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵局表示，為使身障者操作便利，無障礙型自動售票機操作介面平台較低操作空間加寬，操作螢幕位置也較一般型低，可讓使用輪椅旅客方便操作，另具備「零錢多枚投」功能，旅客可將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口之後，機器可自動數幣及找零。

截至今日「無障礙型」自動售票機已安裝於樹林、新營、臺南、斗六等站，辦理各項功能整合測試，預計下周測試完成後啟用，其餘臺北、臺中、高雄、宜蘭、花蓮、臺東等車站將於6月以前完成安裝，共會有65站裝設無障礙售票機，後續預計明年2月以前完成第三批次144部之建置，完成全線432部新型自動售票機汰舊換新作業。

▲台鐵無障礙型自動售票機正在測試中，預計下周正式上線營運。（圖／台鐵）

此外，自動售票機也新增退票功能，另可加值一卡通、悠遊卡、有錢卡，可使用現金、信用卡、apple pay、google pay等多元支付，不過尚無電子支付，目前仍在與廠商採購中，預計會先於一般售票機中推出電子支付功能，之後陸續導入自動售票機。

台鐵局表示，自動售票機每台造價250萬元，本次共花費8.9億元經費購置，旅客使用自動售票機操作時間約在2分鐘內，除了退票可能需要較長時間，目前自動售票機比例較低，目標希望能達到佔比一成以上。