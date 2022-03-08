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快訊／本土+8分布三縣市「遊覽車案再擴及台南」　另增45例境外

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增8例本土個案，當中有6例與遊覽車-自助餐案相關，分布在高雄與台南，另2案是先前境外移入引起家庭群聚，分布宜蘭；另增43例境外移入；確診個案無新增死亡。

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、4例女性，年齡介於為30多歲至70多歲。

▲▼3/8確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲3/8確診個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為30例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國及越南(各4例)、新加坡及荷蘭(各3例)、馬來西亞、印尼、土耳其、泰國及香港(各2例)、韓國、德國、加拿大、丹麥、阿拉伯聯合大公國、澳大利亞、西班牙、印度、法國、波蘭及日本(各1例)移入，另10例調查中。入境日介於今(2022)年1月21日至3月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,475,857例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,454,201例排除)，其中20,922例確診，分別為5,396例境外移入，15,472例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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