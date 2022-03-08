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力挺弱勢團體　林依婷籲支持擁有HACCP認證喜憨兒庇護工場

▲台南市南區、安平區議員參選人林依婷，為喜憨兒台南庇護工場發聲，呼籲大眾多多支持擁有HACCP認證喜憨兒庇護工場產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南區、安平區議員參選人林依婷，為喜憨兒台南庇護工場發聲，呼籲大眾多多支持擁有HACCP認證喜憨兒庇護工場產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「從被服務者轉變為服務者，從資源消耗者轉變為資源創造者！」是喜憨兒基金會創新的價值，台南市南區、安平區議員參選人林依婷，為喚起社會大眾的記憶，特為喜憨兒台南庇護工場發聲，呼籲大眾只要拿著振興券到工廠購買食品，即可把金額放大1.5倍，除滿足口慾外，更能溫暖喜憨兒的心。

喜憨兒基金會致力翻轉心智障礙者形象，提供其就業訓練及工作機會，「從被服務者轉變為服務者，從資源消耗者轉變為資源創造者！」。「喜憨兒台南庇護工場」於2017年在南區新義南路2號設立，並與漢典食品有限公司技術合作，使製作流程更上一層，除口感極佳外，賣相更大大進步，開創憨兒多元就業之里程碑。

台南市南、安平區議員參選人林依婷表示，其實這些孩子們特別需要社會給予的關懷與支持，在市府服務期間跟著黃偉哲市長到庇護工場，看著每一個孩子用他們的雙手，專注的做每一項工作，希望扭轉這個社會對他們的標籤，創造自己獨特的價值，內心十分感動。

▲台南市南區、安平區議員參選人林依婷，為喜憨兒台南庇護工場發聲，呼籲大眾多多支持擁有HACCP認證喜憨兒庇護工場產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林依婷指出，「喜憨兒台南庇護工場」是以冷凍食品生產製造為主要營業內容，並設有製作、出貨、包裝等職務工作，藉此提供12名心智障礙者工作訓練服務。為了堅持喜憨兒基金會一流的產品品質，讓消費者食得安心，工場導入食品衛生安全ISO22000及HACCP認證，用最高規格的製作過程，為商品品質及食品安全問題把關。她籲請社會大眾多多支持擁有HACCP認證喜憨兒庇護工場。

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