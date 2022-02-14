西洋情人節　林依婷製作「唯一支持依婷」巧克力分享市長

▲台南市南、安平區議員參選人林依婷，製作一款「唯一持依婷」巧克力，並將首做巧克力分享給市長黃偉哲，也向市民朋友祝福情人節快樂。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

西洋情人節送自己手做的巧克力最能彰顯誠意，最懂台南市政的南、安平區議員參選人林依婷，為挺台南囝仔留在台南創業，特在情人節前夕前往鯨yummy創辦人利明軒工作室，製作一款「唯一持依婷」巧克力，並將首做巧克力分享給市長黃偉哲，也向市民朋友祝福情人節快樂。

林依婷自英國新堡大學媒體公關碩士畢業返國後，即加入市長黃偉哲團隊，協助市政宣傳，更擔任「市政三分鐘」主持人，由於親自走遍台南37區，對市政從一無所知到瞭若指掌，後來更受市長黃偉哲提拔，擔任台南市政府副發言人，從市政陌生人轉變為最懂市政的副發言人，為感謝市長提拔特在情人節前夕致贈巧克力，並獻上祝福。

林依婷表示， 鯨yummy創辦人利明軒是在地台南囝仔，因興趣使然從高中至大學都就讀餐飲科系，畢業後繼續留在台南成立工作室，除透過網路平台銷售自己研發的甜點外，還會前往市集擺攤行銷，幾經波折後，終於看到一線曙光，得到消費者的認同，他以「不要覺得自己不能，要堅持到底，總有一天會有人看見你」自勉。

林依婷說，製作「唯一支持依婷巧克力」只是個開端，希望藉著自己棉薄之力來為在地青年發聲，未來可以串連一起為台南青年創業更好的環境力。雖然情人節還在為台南市政及防疫在努力，但還是要祝有情人終成眷屬，祝福所有市民朋友情人節快樂！