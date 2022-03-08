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安卓用戶快刪！4款App藏木馬病毒「盜光你的錢」　5萬人崩潰

▲安卓手機,Android。（圖／取自9to5google）

▲Google Play商店有4款防毒App藏木馬病毒。（圖／取自9to5google）

記者廖婕妤／綜合報導

Android用戶小心了！英國網路安全公司NCCGroup發現，Google Play商店裡有4款防毒App，藏有新型惡意木馬病毒「SharkBot」，會盜取用戶的手機憑證，並盜光用戶的銀行戶頭存款。

這4款藏有木馬病毒的App分別為下載次數破5萬次的「Powerful Cleaner, Antivirus」、下載次數破5000次的「Atom Clean-Booster」、下載次數破1000次的「Antivirus,Super Cleaner」，以及下載次數破百次的「Alpha Antivirus,Cleaner」。

▲這款App藏有木馬病毒。（圖／翻攝自Google Play商店）

▲這款App藏有木馬病毒。（圖／翻攝自Google Play商店）

這個木馬病毒非常狡猾，它可以繞過Google Play的安全審查機制，並用假帳號發表5星評論，藉此吸引用戶下載。

用戶在不知情的情況下，下載這些藏有木馬病毒的App，裝置可能會受到感染，該病毒不但會側錄手機輸入的資料，並攔截簡訊內容，甚至竊取手機憑證及登錄網銀的憑證，從遠端取得權限後，透過具有啟動自動轉帳匯款功能的系統，盜光用戶的網銀存款。

安全人員也建議用戶，若下載了這些假冒的防毒App，務必要趕快卸載；若想要安裝防毒軟體，建議還是優先選擇有知名度的廠牌。

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