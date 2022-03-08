大S「20年手機沒換」閃婚具俊曄！微博崩潰狂刷：以為愚人節

▲酷龍具俊曄、大S閃婚！（圖／翻攝自Instagram／djkoo、大S）



網搜小組／劉維榛報導

敢愛敢恨的女星大S，去（2021）年11月斷開前夫汪小菲後，短短3個月後，大S再度成為人妻，對象是韓團酷龍前成員具俊曄，男方大方透露，將來台與大S登記結婚。消息曝光後，微博網友崩潰狂問，「今天不是愚人節啊？」

具俊曄接受韓媒《tvdaily》專訪表示，得知大S婚單身後，便找出20年前的手機號碼，鼓起勇氣撥打後，兩人又重燃愛苗。兩人交往一陣子後，具俊曄坦言「已經錯過太多的時間不能再浪費了」，因此決定向大S求婚，目前小倆口已在韓國登記，他已經準備來台陪伴愛妻度蜜月，一起度過新婚日子。

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大S在3個月內再度晉升具太太，消息一出，讓微博網友不可置信狂刷版，紛紛誤以為今天是愚人節，「大S不是顏控嗎？特意翻了下日曆今天不是愚人節啊」、「這是在逗我嗎」、「彷彿今天過的不是婦女節，是愚人節」、「網戀+閃婚，確實是大S這種敢愛敢恨的人做的出來的事情，私以為大S挺酷的」、「千萬別換手機號，不然前任舊情復燃都找不著你」、「救命，她不是才剛離婚，我記錯了」。

回顧大S與汪小菲婚姻，被外界形容簡直比偶像劇更像偶像劇。當年男方在安以軒主辦的活動上對大S一見鐘情，那時候他是著名的「京城四少」，帥氣、多金又不乏女孩獻殷勤，但他卻對大S死心塌地，兩人認識僅49天、交往20天，僅見過4次面的情況下就決定結婚。如今大S與具俊曄重續24年舊情，能找到下半輩子真愛，也讓網友直呼「她真的敢愛很恨」。

▼微博網友狂問，真的假的。（圖／翻攝微博）

