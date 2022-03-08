大S再婚「年輕人狂問他是誰？」　PTT曝超神地位：韓流至尊

▲大S再婚對象是韓團「酷龍」具俊曄。（圖／翻攝自IG／大S、具俊曄）

記者邱晟軒／綜合報導

南韓跳舞偶像始祖團體「酷龍」前成員具俊曄今（8日）在IG宣布結婚，對象是20年前舊愛大S，消息曝光後，立刻掀起各界熱烈討論。不過就有許多年輕網友在批踢踢上狂問「具俊曄到底是何方神聖？」貼文馬上釣出內行驚喊他是「韓流至尊」。

本站今報導「大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」 IG宣布喜訊」指出，大S剛和汪小菲離婚，8日宣布再婚！對象是南韓團體酷龍前成員具俊曄，男方在IG宣布喜訊，兩人其實20多年前就曾交往過，如今破鏡重圓，讓人驚喜不已。

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對此，就有不少年輕網友好奇究近誰是「酷龍」是什麼團體？有一名網友就在批踢踢八卦板發文說明，「現在的年輕人不認識酷龍，酷龍應該是台灣第一波韓流，H.O.T SES、天上智喜、水晶男孩，都是台灣第一波韓流，裴勇俊是第二波，東方神起、Super Junior、少女時代、Wonder Girl、Ss501是第三波，現在迷BTS的年輕人可能連東方神起以前是5個人都不知道吧，可能以為是允浩昌珉與他的三個伴舞」。

▲大S再婚對象是韓團「酷龍」具俊曄，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自IG／大S、具俊曄）

其中，還有批踢踢網友以「酷龍在韓國咖位有多高？」為題發文指出，「韓國好像超級看輩分，我記得N年前看一集青春不敗，具俊曄當來賓，主持人熊泰宇狂捧，說具俊曄是韓流至尊，班底泫雅和少女時代她們也是諂媚撒嬌。」

貼文曝光後，立刻引起許多網友熱烈討論「神主牌」、「酷龍最紅的時候，國小國中的學生有節目或活動時，都跳酷龍的歌，好學又洗腦」、「光是大前輩就很高了，韓國很重視這種地位」、「韓團始祖」、「我當年當兵團康表演還是跳他們的歌」、「有些華語歌都是翻唱酷龍，甚至是第一波韓流的歌」、「當年很紅吧，一堆有名的歌台灣都有翻唱」。