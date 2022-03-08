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成佛有「女」國際婦女節　靈鷲山分享成功女性學佛故事

文／賴芃縈編輯

▲▼成佛有「女」！國際婦女節。（圖／記者賴賴攝）

靈鷲山般若文教基金會２月１５日至４月１５日，舉辦「佛陀教我的人生寶典～四期教育成佛有你」全球徵文。３月８日國際婦女節，邀請三位在專業領域有成的女性分享學佛後最大的改變，也給女性修學佛法的建議。

女性可以成就佛道嗎？靈鷲山表示：佛陀講《大乘妙法蓮華經》為眾生解答這個問題，答案是：可以；《法華經》上也記載「龍女成佛」，有關文殊師利菩薩對龍女善根讚賞有加，龍女８歲已經俱足智慧利根、深入禪定、了達諸法、發菩提心、辯才無礙、慈悲仁讓這麼多深厚美德、智慧與能力，是宿世累劫培植成就，肯定龍女「能至菩提」，龍女剎那間轉身成佛。

▲▼成佛有「女」！國際婦女節。（圖／記者賴賴攝）

▲跟著婆婆媽媽拜佛，種下學佛因緣（靈鷲山佛教教團提供）

國際婦女節，靈鷲山分享三位成功女性學佛故事，廣碩科技股份有限公司董事長李玲莉，從小跟著婆婆媽媽四處拜佛，種下學佛因緣，跟著阿嬤吃早齋，一路讀書、工作、創業，也會到各寺廟許願，很喜歡那份穩定和安全感。李玲莉表示，當時常常持誦〈大悲咒〉、《心經》，有空也喜歡抄經，更會在各寺院助印各種經書，來到靈鷲山學佛後，反思自己忙忙碌碌二十多年，發現自己追求太多外界的名利，卻也因此過程而遭遇許多難題，學習佛法後，這些逆境都轉化成學佛的動力。建議女性學佛一定要慢慢來，平時可以多參加宗教活動，借力使力，從外而內，把佛法帶入家庭。

▲▼成佛有「女」！國際婦女節。（圖／記者賴賴攝）

▲蔣世敏表示學習四期教育是我們今生的福氣。（靈鷲山佛教教團提供）

「學習四期教育，是我們今生的福氣。」湖北南洋花園酒店管理有限公司董事長蔣世敏說，靈鷲山開山住持心道法師說：「學佛，就是要為生命找到真正的方向。」２０１６年，在馬來西亞柔佛中心與靈鷲山四期教育結下不解之緣，多次參加四期教育線上和實體課程，收穫非常多。建議女性要成就學佛的因緣，首先要恭敬三寶，需要把自己份內的事情做好，每天要做定課，對三寶和上師要有絕對的信心，要深信有佛法就有辦法。

▲▼成佛有「女」！國際婦女節。（圖／記者賴賴攝）

▲蕭慧英期許自己俱足慈悲與智慧，勇猛精進成為大丈夫。（靈鷲山佛教教團提供）

「愛你一輩子守護團」執行長蕭慧英不到４０歲就有機會做公益，透過非營利組織參與教改，組織全國性的家長團體關心教育政策，更在２００７年５０歲時，成立「愛你一輩子守護團」，２００８年，因為朋友一封靈鷲山雲水禪招生的電子郵件，參加禪修營後，註冊當佛陀的學生，期許自己學佛修行永不退轉，慈悲智慧日日增長，所作所為能利己利他。



█「四期教育成佛有你」全球徵文 歡迎投稿

靈鷲山成佛藍圖～「四期教育」，是開山住持心道法師以畢生實修體證，結合佛陀三藏十二部法教，開展出阿含期、般若期、法華期與華嚴期的次第性課程，這也是心道法師送給世間最棒的禮物，是生生世世的成佛之道。２０１５年迄今，全球近三十多個城市開設各項實體課程，２０２１年疫情襲捲全球，靈鷲山教育院積極推出全球同步的【阿含期】初階《初轉之法》線上課程，至今已逾上萬人次參加。

靈鷲山「四期教育 成佛有你」全球徵文，由財團法人靈鷲山般若文教基金會主辦，靈鷲山教育院慧命成長學院承辦，設定「佛陀的修行」、「四聖諦」、「八正道」3個不同主題，凡參加過四期教育【阿含期】初階《初轉之法》相關課程都可參加，將在五月八日母親節暨佛誕日頒獎。

█徵文辦法：詳見「靈鷲山教育網」https://edu.ljm.org.tw/News/show.aspx?ID=1377

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