當年擋姚文智關TVBS！陳水扁批電視台存廢「不該由政府決定」

▲《中天新聞台》去年被NCC裁定不予換照，旺旺集團蔡衍明董事長帶領全體員工倒數。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

《中天新聞台》去年因換照沒過，自52頻道下架，引發在野黨痛批傷害新聞自由。前總統陳水扁6日於廣播節目中透露，2005年執政時，時任新聞局長姚文智也曾向他提議關掉某電視台，但遭到他的反對，因為他認為無論電視台和節目的好壞與否，都不應由政府決定，「自由民主國家應該由觀眾自己決定」。

民進黨前立委蔡啟芳6日接受陳水扁廣播節目《有夢上水》專訪表示，他曾在2005年時宣稱「如果TVBS不關門就改姓『婊』」，結果陳水扁隨後就指出，在他任內的這段期間，不會關掉任何一間媒體，讓他為了以示負責，在自己的立委辦公室名牌貼上「裱」字，並向TVBS道歉，「大家以後都叫我『裱哥』也沒關係。」

▲前立委蔡啟芳、前總統陳水扁。（圖／翻攝陳水扁臉書）

蔡啟芳指出，當時TVBS太常攻擊綠營「早就恨得牙癢癢」，而許多民進黨成員都無法接受，所以當姚文智提議關T台時，眾人才會出面響應，沒想到陳水扁卻公開反對。

對此，陳水扁透露，當時姚文智有向他報告此事，不過是要關東森電視台的某個節目，並非是《TVBS》。而陳水扁也直言，政府應該要尊重新聞自由，電視台關不關不應由政府決定，而是以市場機制為主，由閱聽人去做決定。

據了解，現年68歲的蔡啟芳出身政治世家，在嘉義政壇打滾多年，曾捲入一清專案，近年淡出政壇，將政治事業接棒給次子蔡易餘，自己則經營小吃店等，近年飽受肺病所苦，前年7月間住進台大醫院接受肺臟移植手術，健康狀況好轉，但瘦到體重剩50多公斤。

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