護國神山都能嗨！台南Josh「595買台積電」：笑著笑著就哭了

▲台南Josh上週才用595買進台積電，結果今天就大跌，傳奇事蹟再添一筆。（圖／攝自台南Josh的臉書、YouTube）

記者張鈜閔／綜合報導

台股今日慘跌，甚至連「護國神山」台積電都跌到576元，不少網友興奮大喊「超香，快點買」，但也有人愁眉苦臉，知名YouTuber「台南Josh」就表示「上週才買了595的台積電」，結果今天就變成這樣「笑著笑著就哭了」。

擺脫家暴陰影的台南Josh今在YouTube發文，表示自己上週五才PO文跟自己的會員分享「買了595的台積電」，想不到過了一個週末就跌到剩下576元，自嘲「我的頻道會員福利真的超棒的」，並放了三個笑到哭的表情符號，「笑著笑著就哭了」。

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▼台南Josh上週才用595買進台積電，結果今天就大跌，發文自嘲「笑著笑著就哭了」。（圖／攝自台南Josh的YouTube）

台南Josh的神蹟又添一筆，引發不少網友熱議，不少網友留言「連護國神山都能嗨...太狠了」、「太嗨了！下次一定要跟國師來對做！」、「無情雙殺...國師發威，無遠弗屆」、「不虧是家都能嗨掉的josh...威力強大」、「會員福利很好啊 以後就知道國師碰到的股票都不要碰」，甚至連知名YouTuber「啾啾鞋」都開玩笑留言「麻煩你嗨一下普丁可以嗎？謝謝」。

「台南Josh」本名鄭毓倫，外號「國師」，不少人一提到他就瘋狂留言「被嗨了」，原來是因為他在拍攝影片時，開場白是「嗨嗨，我是Josh」，而被他看好、稱讚過的球員或球隊，常常在沒多久後就出現表現不佳、受傷或輸球的情形，因此衍生出某某球員「被嗨了」的台灣棒球界流行用語，想不到這次連台積電都逃不過「被嗨了」的魔爪。

▲台南Josh擺脫遭嬌妻家暴的陰影復出。 （圖／翻攝自台南Josh IG）