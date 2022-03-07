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台中火警婦人躲浴室「是致命錯誤」　1張圖看懂正確逃生步驟

台中市中區興中街7層住宅6日發生火警，造成6人死亡、6人受傷的慘劇。（圖／民眾提供）

▲台中市中區興中街7層住宅6日發生火警，造成6人死亡、6人受傷的慘劇。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台中市中區興中街住宅大樓昨天下午發生大火，釀成6死6傷慘劇，消防人員後來在3樓一處浴室，發現一名躲在其中的65歲婦人，無生命跡象，送醫後仍宣告不治，引起網友討論，火災躲浴室是錯誤的做法，不少人提到，「宣導很久不要躲浴室了」。其實內政部消防署，曾列火災逃生5件不可以做的事，不要躲在浴室，就是其中之一。

昨天台中住宅大火，一名65歲婦人選擇躲在浴室內，最後喪命，引來大批網友對火災躲浴室的討論。就有網友提到，火災千萬別躲在浴室，「浴室都配塑膠門會融化啊」、「浴室有水燒不死，但會嗆死」。

大樓火警婦人躲浴室「是致命錯誤」 一張圖教你正確逃生步驟

▲火災逃生避難流程。（圖／內政部提供）

不過內政部消防署，先前就曾指出，火災不建議躲浴室的3大原因，第一，浴室的門及天花板，大多為塑膠材質，容易因高溫熔化變形，無法有效阻隔濃煙；加上排水口設有「存水彎」的隔氣設計，所以不會有新鮮空氣流入浴室內；加上很多住宅的浴室，常常沒有對外窗，無法通風，更難以對外求救。

火災發生時，除了不要傻傻躲浴室，內政部消防署也宣導火災逃生「5不可」，包括不可搭乘電梯逃生、不可躲浴室、不要用塑膠袋套頭、不可收拾財物延誤逃生時間，及不要浪費時間尋找濕毛巾，延誤逃生時間。

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