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劈腿2男懷孕！富豪男「怕殺生」丟2900萬安家　她帶球嫁上班族綠慘

劈腿2男懷孕，富男怕殺生丟2900萬拒墮胎。（示意圖／Pixabay）

▲劈腿2男懷孕，富男怕殺生丟2900萬拒墮胎。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

高雄一名蕭姓女子腳踏兩條船，周旋在曾姓男子及張姓男子之間，2014年間不慎懷孕，因無法確認生父是誰，她先找上曾男簽署墮胎同意書，但對方「怕殺生」不敢簽，給了2900萬元要她生下孩子。張男得知蕭女懷孕後，認為自己是孩子的爸，當下表示願意負責，2人於同年底結婚，多年後發現被戴綠帽，氣得提告求償。

根據判決書，張男主張，他和蕭女於2014 年12月31日結婚，隔年生下孩子，女方佯稱自己是孩子的爸，還要求辦理育嬰假照顧寶寶，直到曾男於2019年提出確認親子關係不存在訴訟，他才發現受騙，認為自己共花45萬養別人的小孩，導致工作損失186萬，決定要求蕭女返還不當得利共新台幣207萬餘元。

蕭女則稱，她當時不清楚小孩是張男還是曾男的，原本想進行人工流產，因此先找上曾男簽名，但對方怕殺生拒絕，給了自己2900萬元，讓她把孩子生下來，後來她轉而要求張男簽名，男方說願意負責，婚後卻一直要錢買奢侈品，是為了領育嬰津貼才請育嬰假，根本不是要照顧小孩，就連生活費也是她給的。

高雄地院審酌，張男提出的證據，至多僅能顯示蕭女曾向曾男表示孩子為其子女並向其索款，無法證明她有佯稱原告是生父等情節，且夫妻倆曾簽署在宅托育服務契約，衡諸一般社會常情，亦無有男方辦理育嬰留職停薪之必要，張男未能舉證以實其說，自難使法院信為真實，最後判處張男敗訴；可上訴。

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