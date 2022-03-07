台南夫婦10多歲孫女確診　Ct值只有9.2！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例本土個案，其中1例是10多歲女性（案20995），是案20973和20974夫妻的同住10多歲孫女，匡列採檢確診，Ct值只有9.2。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

而今日新增境外移入個案為19例男性、8例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自越南(8例)、英國、柬埔寨及馬來西亞(各2例)、巴布亞紐幾內亞、愛爾蘭、印尼、泰國及瑞士(各1例)移入，另8例調查中。入境日介於去(2021)年12月31日至今(2022)年3月6日。

▲案20832確診關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



指揮中心統計，截至目前國內累計6,453,315例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,432,364例排除)，其中20,869例確診，分別為5,351例境外移入，15,464例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

台灣自2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。