台中惡火6死「僅一家屬到」！4死者身分待釐清　中檢成立服務處

記者唐詠絮、莊智勝／台中報導

台中市中區興中街一棟集合式住宅6日下午傳出嚴重火警，釀成6死6傷慘劇。目前6具遺體均已送抵台中崇德殯儀館，檢方稍早已完成現場布設，犯罪被害人保護協會也在現場等待家屬，並協助確認死者身分，目前僅有廖姓女死者家屬到場，但稍早已經離開，其他死者家屬還未到，研判該棟大樓應是獨居者居多。

▲台中興中街火警6死，遺體均已送抵崇德殯儀館。（圖／記者唐詠絮攝）

這場火警發生在6日下午4點30分，當時火勢猛烈、不斷竄出濃煙，現場多名住戶受困，警消接獲報案，派出超過30輛消防車輛，以及數十位消防員前往現場搶救；一度有民眾為躲避火勢冒險攀爬到外牆鐵窗，還有人不耐高溫，自高樓躍下重傷。

警消事後經查火場，該處大樓是地下一樓、地上七樓的合法建築，但八樓是違建頂加，大樓內一共尋獲6名死者。目前6具遺體均已送抵台中崇德殯儀館，檢方稍早已經完成現場布設，冷凍庫前也放置「0306台中興中街火災事故相驗中心」指示牌指引。

目前6名死者中僅有2人身分確認，分別是3樓發現的廖婦(66歲)、5樓發現的廖男(43歲)，因此犯罪被害人保護協會也在現場等待家屬，並與中檢成立聯合服務處，協助確認死者身分，但目前僅有廖姓女死者家屬到場。

▼檢方稍早完成殯儀館現場布設。（圖／記者唐詠絮攝）