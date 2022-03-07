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平價iPhone、iPad來了！蘋果春季發表會3／9登場　四項新品超吸睛

▲新版iPhone SE將被定位為史上最便宜的5G iPhone。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果春季發表會預計推出四項新品。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果將於台灣時間3月9日凌晨舉辦2022年第一場發表會。根據過往經驗，春季發布會通常推出的是一些較為「平民」的產品，雖然沒有秋季發布會「旗艦」或具有「創新性」，但依然吸引許消費者注意。

iPhone SE

而根據外媒推測，此次將發布iPhone SE系列的第三代產品，其外觀將與2020款iPhone SE‌相似，預計不會對外觀設計進行更改。而目前這一代的iPhone SE是以iPhone 8為基礎，具有比較明顯的頂部和底部邊框、Touch ID按鍵和4.7吋LCD顯示螢幕。

▲iPhone SE預計於春季發表會登場。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone SE將支援5G連線。（圖／取自9to5mac）

iPhone SE‌將是蘋果唯一一款配備指紋識別而不是Face ID的iPhone‌，也將是2022年發布的唯一具有採用LCD顯示螢幕的iPhone‌。預期這款手機將支持無線充電，但應不支援MagSafe，電池續航上也可能沒有顯著變化。

現行版本的iPhone SE有黑色、白色和紅色可供選擇，第三代iPhone SE預期也是相同的顏色選項。

這次變更主要會聚焦在內部，例如使用與iPhone 13系列中相同的A15晶片，大幅提高性能。存儲容量最少64GB，還有128和256GB的版本，並加入5G網路支援，這將使‌iPhone SE‌網路速度方面與旗艦iPhone相當。也將讓它成為最便宜的5G版iPhone，預計售價為399美元。

iPad Air‌

與iPhone SE‌ 一樣，預計不會有任何外觀變化。下一代iPad Air‌將依舊看起來像當前款的iPad Air‌，不過可能會看到新配色。現行的iPad Air有深空灰色、銀色、玫瑰金、綠色和藍色。

iPad Air預計將搭載新的A15晶片，蘋果在iPad mini‌‌中對A15晶片進行了一點降頻，它的運行頻率為2.9GHz，而不是跟iPhone‌ 13一致的3.2GHz，目前尚不清楚iPad Air‌‌是否也會這麼做。

▲iPad Air。（圖／取自《THE VERGE》）

▲iPad Air外觀預計沒有改變。（圖／取自《THE VERGE》）

蘋果可能會5G連接功能，iPad mini‌中的晶片僅限於支援Sub-6G標準的5G網絡，而不是最快的毫米波mmWave 5G網絡，iPad Air‌應該也會相同，因為Sub-6GHz雖然不是最快，但覆蓋範圍更廣。

iPad Air有望支援1200萬像素廣角前鏡頭，後置主鏡頭預計將繼續採用單鏡頭，但添加四色的LED True Tone閃光燈。USB-C，電池續航等等則不會有顯著變化，64GB起價為599美元。

Mac mini

蘋果在2020年發布了具有M1晶片的Mac mini，當時定位入門級產品，預計此次發表會將Mac mini‌進行更新，並且走向高階。傳言稱，將配備蘋果的M1 Pro和M1 Max晶片，向目前MacBook Pro看齊。

M1 Pro‌和M1 Max‌晶片採用8或10核CPU、14或16核GPU，M1 Max‌‌配備最高32核GPU。還有一個較低階的24核選配。這些規格的配置可能會出現在Mac mini上。

13吋MacBook Pro

有傳言稱，蘋果將在春季發布會上推出13吋MacBook Pro的更新版本，但尚不清楚這是否準確，可能會使用M2晶片。定位為入門款機型，新的13吋MacBook Pro也應該不具有mini-LED顯示螢幕，更不會支援120Hz ProMotion刷新率。

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