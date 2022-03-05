　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果秘密開發新電腦「Mac Studio」　定位Mac mini升級版！　

▲Mac mini。（圖／取自《Apple Insider》）

▲外媒指出，蘋果將推出介於Mac mini及Mac Pro之間的全新電腦。（圖／取自《Apple Insider》）

記者余弦妙／綜合報導

蘋果公司Mac系列即將在2022年徹底擺脫英特爾晶片，而蘋果今年也預計要推出更多搭載自家研發晶片的電腦產品，根據外媒報導指出，除了傳聞中的新款Mac mini 和 Mac Pro，蘋果也一直在開發一款全新的「Mac Studio」電腦。

根據《9to5Mac》報導，新的「Mac Studio」主要以Mac mini為基礎，但具有更強大的硬體設備。Apple 正在開發兩個版本的 Mac Studio。一個採用 M1 Max 晶片（與 2021 MacBook Pro 相同），另一個也是採用自家晶片，但比當前的 M1 Max 更強大。

據傳言指出，全新的Mac Studio 在內部以代號「J375」而聞名。儘管「Mac Studio」這個名稱在未來可能會改變，但它將是介於 Mac mini 和 Mac Pro 之間一個新產品。該品牌還與該公司一直在開發的「Apple Studio Display」相容，這表明蘋果將廣泛宣傳這兩種產品，作為專業工作的完美組合。

彭博社的Mark Gurman 此前曾報導稱，蘋果正在開發一款「更小的 Mac Pro」，搭載 40 個 CPU 核心處理器和 128 個 GPU 核心處理器的 Apple Silicon 晶片。

《9to5Mac》推測，上述這款更小的 Mac Pro 可能就是目前所流傳的「Mac Studio」新品，將用來取代英特爾晶片版本的 Mac mini。

►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
俄軍3名指揮官陣亡！　攻基輔車隊卡在原地挨打
直擊／史上最硬教召報到！　女友送別哭了
核電廠員工超勇！開大聲公嗆聲俄軍　淡定影片曝光
2022「南韓最美女演員」排名出爐！　她首次當主角就奪冠
普丁讓蘿莉也上陣！　12歲妹舉AK47、丟手榴彈
「100人打仗剩4人活著？」俄女議員逼問普丁官員　超狂片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果秘密開發新電腦「Mac Studio」　定位Mac mini升級版！　

郭明錤：iPhone SE 3有黑白紅3顏色「支援5G」　預估出貨3千萬支！

蘋果新iPad螢幕亮度、壽命翻兩倍！　傳搭載「三星雙層串聯結構螢幕」

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

小S當年分手黃子佼「逼她選邊站」　阿雅開導反被罵「再講一次人生無常看看」

《營業中》鬼鬼當工讀生...最讓庹宗康頭痛　顏佑庭安慰「妳很漂亮」他更氣：有在幫我嗎XD

蘋果秘密開發新電腦「Mac Studio」　定位Mac mini升級版！　

郭明錤：iPhone SE 3有黑白紅3顏色「支援5G」　預估出貨3千萬支！

蘋果新iPad螢幕亮度、壽命翻兩倍！　傳搭載「三星雙層串聯結構螢幕」

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

李克強2022政府工作報告懶人包　三大要點強調「穩發展」

西蒙斯將缺席出戰前東家七六人　球團透露下週正式隊內訓練

她怒控俄軍「抓烏克蘭少女性侵」　已11人受害！17歲妹遭蹂躪慘死

烏克蘭公寓被俄軍飛彈炸毀！100多人「慘遭活埋」　廢墟影像曝光

「外國軍官」又來了！她衝警局急喊：幫我進群組　警一眼看出真相

921後20年無法重建...台中花東、自強新村新家屋完工！

友人拍下洛杉磯油價！換算「1公升NT50」他嚇吃手：發生什麼事

真材實料佛心價！台南韓系空間鍋燒麵　湯頭甘甜添點辣醬更夠味

AI智能防疫超給力　智能防疫消毒機器人協助成醫環境清消

台積電開出碩士畢工程師年薪上看200萬　今年將招募逾8000人

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

3C家電熱門新聞

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

郭明錤：iPhone SE 3有黑白紅3顏色「支援5G」　預估出貨3千萬支！

iPhone 13 Pro出新顏色　渲染圖流出傳這天上市

蘋果iPhone 14外觀設計曝光　外媒： iPhone X 以來最大改版

蘋果將推出全新1款電腦　外媒：「更小的 Mac Pro」

CP值iPhone要來了！蘋果春季發表會3／9登場　四大新品盤點

蘋果新iPad螢幕亮度、壽命翻兩倍！　傳搭載「三星雙層串聯結構螢幕」

iPhone 14全系列售價曝光！　最小機型6.1吋「2.3萬元有找」

簡單2步驟取消iPhone 鎖定畫面「農曆日期」

iPhone 14系列售價曝光　最高階機型逼近4萬台幣

連張鈞甯也被圈粉　德瑞克馬桶智慧亮點超貼心

即／蘋果春季發表會3/9凌晨2點發表

停電後復電「傷電器」2步驟解決

網友票選最希望回歸的5大手機功能　3.5mm 耳機孔只排第三

更多熱門

相關新聞

郭明錤：iPhone SE 3有黑白紅3顏色「支援5G」　預估出貨3千萬支！

郭明錤：iPhone SE 3有黑白紅3顏色「支援5G」　預估出貨3千萬支！

隨著蘋果春季發表會時間越來越近，市場上也越來越多有關iPhone SE 3的相關消息推測，根據知名分析師郭明錤在Twitter上的最新發文顯示，即將在3月8日的Peek Performance春季發表會上公布iPhone SE 3，且已經在本月進行量產，預計今年將出貨2500-3000萬支。

蘋果新iPad螢幕亮度、壽命翻兩倍！　傳搭載「三星雙層串聯結構螢幕」

蘋果新iPad螢幕亮度、壽命翻兩倍！　傳搭載「三星雙層串聯結構螢幕」

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

蘋果帶頭選邊站！在俄停售產品　三星等勁敵壓力爆棚

蘋果帶頭選邊站！在俄停售產品　三星等勁敵壓力爆棚

CP值iPhone要來了！蘋果春季發表會3／9登場　四大新品盤點

CP值iPhone要來了！蘋果春季發表會3／9登場　四大新品盤點

關鍵字：

蘋果筆電Mac

讀者迴響

熱門新聞

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

情場萬人迷的共同特徵

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

周杰倫18年前神曲預言戰爭！　「俄羅斯拍MV」歌迷淚朝聖

美軍出動了？　專家曝「5路軍種」分批進入烏克蘭

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

交往8年信任男友從不看手機⋯結婚前夕崩潰

大樂透頭獎1億元1注獨得　台中開出

明天「驚蟄」！命理師曝「5生肖事業飆升」

更多

最夯影音

更多
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻
重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面