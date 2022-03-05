蘋果秘密開發新電腦「Mac Studio」　定位Mac mini升級版！　

▲外媒指出，蘋果將推出介於Mac mini及Mac Pro之間的全新電腦。（圖／取自《Apple Insider》）

記者余弦妙／綜合報導

蘋果公司Mac系列即將在2022年徹底擺脫英特爾晶片，而蘋果今年也預計要推出更多搭載自家研發晶片的電腦產品，根據外媒報導指出，除了傳聞中的新款Mac mini 和 Mac Pro，蘋果也一直在開發一款全新的「Mac Studio」電腦。

根據《9to5Mac》報導，新的「Mac Studio」主要以Mac mini為基礎，但具有更強大的硬體設備。Apple 正在開發兩個版本的 Mac Studio。一個採用 M1 Max 晶片（與 2021 MacBook Pro 相同），另一個也是採用自家晶片，但比當前的 M1 Max 更強大。

據傳言指出，全新的Mac Studio 在內部以代號「J375」而聞名。儘管「Mac Studio」這個名稱在未來可能會改變，但它將是介於 Mac mini 和 Mac Pro 之間一個新產品。該品牌還與該公司一直在開發的「Apple Studio Display」相容，這表明蘋果將廣泛宣傳這兩種產品，作為專業工作的完美組合。

彭博社的Mark Gurman 此前曾報導稱，蘋果正在開發一款「更小的 Mac Pro」，搭載 40 個 CPU 核心處理器和 128 個 GPU 核心處理器的 Apple Silicon 晶片。

《9to5Mac》推測，上述這款更小的 Mac Pro 可能就是目前所流傳的「Mac Studio」新品，將用來取代英特爾晶片版本的 Mac mini。