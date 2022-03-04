蘋果新iPad螢幕亮度、壽命翻兩倍！　傳搭載「三星雙層串聯結構螢幕」

▲三星傳出正在開發新雙層串聯結構的OLED面板，供蘋果產品需求。（圖／翻攝自macrumors）



記者吳珍儀／綜合報導

根據外媒The Elec最新報告指出，蘋果將在未來發布搭載三星OLED顯示螢幕的iPad和Mac，而目前三星已著手開發新OLED面板，螢幕較以往更大，採用雙層串聯結構（two-stack tandem structure），具有兩個發射層，讓OLED螢幕的亮度和使用壽命提升兩倍。

The Elec指出，目前採用OLED螢幕的蘋果產品皆為單層結構，為了配合iPad使用時數較長的情況，蘋果因此要求採用雙層結構的OLED螢幕，並且會將先進的雙層結構OLED螢幕導入MacBook和iMac產品。目前蘋果僅在iPhone和Apple Watch上採用OLED顯示螢幕，Mac和iPad則採用LCD和 mini-LED。

根據報導，蘋果和三星正在合力製造10.86吋的OLED面板，但傳出三星認為成本過高的消息，三星也可能因此無法製造合理價格的面板。

目前三星正在積極雙層串聯結構顯示器，並命名為T系列，指的是串聯（tandem），三星正在積極研發T1材料並尋求客戶認可，預計在2023年T1 材料有機會商業化生產。