　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

永康700戶停電！台電特發公告「是計畫性工作」　台南人看傻眼

記者施怡妏／綜合報導

繼3月3日全國大停電後，台南市永康區昨（5日）晚間6點多再傳出「跳電」事故，導致約700多戶停電，一名台南網友上台電官網查詢，發現公告竟寫著「計畫性工作停電」，是因為設備維修及維護的緣故，並不是電源不足造成停電，讓他超傻眼，「我敢說，你沒看過這種公告」。

原PO在PTT發文，昨日晚間台南永康區突停電，於是他上台電台南區營業處的官網查詢，發現有則公告寫著「計畫性工作停電公告-這不是電源不足的停電」，讓他忍不住笑了出來，「第一次看過解釋這麼明確的公告，死忠應該可以安心的鑽木取火了吧！」

公告中還寫道，本頁面公告的計畫性工作停電，是因為用戶新增設用電、設備老舊更新及維護、線路遷移等日常工程需要而排定的計畫性停電，「與電源不足所實施的臨時性限電措施無關」，下方則用表格明確標示出各地區的停電時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲他看到公告後超傻眼。（圖／翻攝自PTT）

除了台南區營業處貼出此公告外，花蓮區、台北西區、台北南區、台北北區、苗栗區、新竹區等地區，都同樣貼出一樣的公告，提醒當地居民「計畫性工作停電」。

貼文一出，網友們留言狂酸，「死忠的哭暈在沒電燈的廁所」、「很怕被說缺電，很敏感的公告」、「以後會跑出各種合理停電原因，不要太不滿」、「我會笑死，趕快撇清」、「不停強調絕對不是限電」、「這公告還蠻好笑蠻蠢的，有欲蓋彌彰的感覺」、「以後的萬用解出來了」、「放心，這種公告會變成常態」。

據了解，台南永康區5日晚間6點多有737戶發生停電，故障範圍在永康區公園路及永華路一帶，隨即轉供及搶修，於20分鐘內復電721戶，其他16戶於5日晚間23時前全數復電。台電初步研判，是分歧線地下電纜故障引起。
 

►COACH包下殺1.9折！搶起來

ET快訊
無法收屍！俄軍炮擊人道走廊　50逃難巴士炸到剩30輛
國3連環撞！他不聽女友勸「堅持返車拿手機」　下秒慘死
教召男根本沒哭！　美女主播還原真相：不希望他變笑柄
快訊／基隆海鮮餐廳有確診足跡！　員工緊急採檢
野生男神現蹤北捷！下錯站自拍　網一看全暴動
要打第4劑？　醫給答案：疫苗保護力到極限了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

永康700戶停電！台電特發公告「是計畫性工作」　台南人看傻眼

疫情過後是否要參選？陳時中：現在還關心不到這個訊息

快訊／旅遊團確診者曾到「基隆988海鮮餐廳」！市府急匡列3人採檢

冷氣團+鋒面襲擊「明晚起濕冷」！最強冷空氣時段曝　高山有望降雪　

250萬劑AZ「5月底到期」　陳時中：過期了也只好報廢

「東海岸運動賽事」回歸！自行車、馬拉松、鐵人三項都能玩

倒春寒！濕冷大降溫 　北部先變天「雨擴全台」時間曝

人妻「黃黃的像布丁開蓋邊邊」私訊曝　醫：規工欸！我像會通靈嗎

元智大學33歲生日　徐旭東：科技變化快速學校要有危機意識！

得打第4劑？　醫給答案：疫苗保護力到極限了

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

男子逛水族館拉口罩吃檳榔　咬下檳榔頭丟進魚缸超沒品

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

在北市捷運站被台灣人問路　老外瞪大雙眼：為什麼是我？

永康700戶停電！台電特發公告「是計畫性工作」　台南人看傻眼

疫情過後是否要參選？陳時中：現在還關心不到這個訊息

快訊／旅遊團確診者曾到「基隆988海鮮餐廳」！市府急匡列3人採檢

冷氣團+鋒面襲擊「明晚起濕冷」！最強冷空氣時段曝　高山有望降雪　

250萬劑AZ「5月底到期」　陳時中：過期了也只好報廢

「東海岸運動賽事」回歸！自行車、馬拉松、鐵人三項都能玩

倒春寒！濕冷大降溫 　北部先變天「雨擴全台」時間曝

人妻「黃黃的像布丁開蓋邊邊」私訊曝　醫：規工欸！我像會通靈嗎

元智大學33歲生日　徐旭東：科技變化快速學校要有危機意識！

得打第4劑？　醫給答案：疫苗保護力到極限了

貨櫃三雄遇沖浪　大戶看好長榮利多歸隊「籌碼愈趨集中」

八里左岸新風貌！4升級亮點先筆記　躺著賞關渡大橋、夕陽

台灣比烏克蘭更具「武器彈藥優勢」　國防院：可建構三道防線

毒駕自撞安全島！台中男癱躺駕駛座　手裡還緊抓針頭

不用狂嗑地瓜了！減脂必吃「12種保證低卡食物」　義大利麵也入列

蛇蛇登場！回歸LPL首秀奪勝粉絲歡呼...賽後笑喊：隊友想早下班

女生寵愛自己的8樣必收好物　花卉藤編包、金魚水晶跟鞋趁機入手

星二代女星「半夜親手接生愛貓」！　還原過程：睡一半手心突溫熱

國3連環撞死者「不聽女友勸」　返車拿手機…下秒慘遭2車撞飛亡

威廉森傷勢持續復原　下週將重回紐奧良與球隊會合

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

生活熱門新聞

丈夫出軌親姊12年　妻見沙發上裸身崩潰

28歲男神情古怪看泌尿科　醫追問得知驚人原因

興達電廠出包「關鍵證物」曝光！1舉動害全台大停電

今晚「全台濕冷變天」　最凍10℃時間曝

老婆爆料同事嫖妓　害他慘遭職場霸凌

即／高雄11處足跡曝光！

得打第4劑？　醫給答案：疫苗保護力到極限了

凌晨看台電驚呆　核三廠發電狂飆98.644%！

快訊／台南永康「700戶停電」　台電搶修中

恐怖旅行團4確診！30人遊北台3縣市返家發病

明全台變天！溼冷急凍10°C

台南停電爆眾怒！　王浩宇嘆無聊

明天「驚蟄」！命理師曝「5生肖事業飆升」

超兇電信正妹離職PO「奶壓桌照」　氣炸戰酸民

更多熱門

相關新聞

303停電少了5座核三廠電力　中北部電網頻率下降造成停電

303停電少了5座核三廠電力　中北部電網頻率下降造成停電

興達電廠3日因開關場設備故障、機組電力無法傳送，造成全台大停電，至於中北部地區為何也跟著停電？學者今（6）日分析指出，主要是龍崎超高壓變電所為南部電力轉運站，故障瞬間少掉10 GW電力，等於是五座核三廠電力，由於電網相連，中北部電網頻率下降造成連鎖反應，才釀成全台大停電災情。

BMW國道追撞貨車慘遭烈焰吞噬　駕駛救出送醫不治

BMW國道追撞貨車慘遭烈焰吞噬　駕駛救出送醫不治

台南停電爆眾怒！　王浩宇嘆無聊

台南停電爆眾怒！　王浩宇嘆無聊

台南烏骨雞場檢出禽流感

台南烏骨雞場檢出禽流感

台南永康737戶停電　台電初判原因出爐

台南永康737戶停電　台電初判原因出爐

關鍵字：

停電台南永康區PTT台電

讀者迴響

熱門新聞

國道3號4車連環撞1死4傷！　現場人員驚曝慘況

俄羅斯宣布「嚴厲制裁英國」

快訊／普丁：西方國家制裁＝宣戰

烏克蘭談判成員驚傳被槍殺

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂畫面曝

《食神》女星癌逝臨終前病況曝光

丈夫出軌親姊12年　妻見沙發上裸身崩潰

動力火車還沒唱完「超大咖天團」衝上台　尤秋興傻住

台中男曬身分證、護照！申請到烏克蘭支援

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

新生兒送婆家突長「黑豬毛」　人妻得知真相氣炸

即／俄再次開火　宣布恢復進攻行動　

他自創「35921減肥法」狂剷17KG　不挨餓吃法曝光

擊落俄軍直升機！　烏軍公布影片

言承旭前女友宣布結婚！　「新郎撞名舊愛」身份曝光

更多

最夯影音

更多
陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁
外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面