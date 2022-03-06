永康700戶停電！台電特發公告「是計畫性工作」　台南人看傻眼

記者施怡妏／綜合報導

繼3月3日全國大停電後，台南市永康區昨（5日）晚間6點多再傳出「跳電」事故，導致約700多戶停電，一名台南網友上台電官網查詢，發現公告竟寫著「計畫性工作停電」，是因為設備維修及維護的緣故，並不是電源不足造成停電，讓他超傻眼，「我敢說，你沒看過這種公告」。

原PO在PTT發文，昨日晚間台南永康區突停電，於是他上台電台南區營業處的官網查詢，發現有則公告寫著「計畫性工作停電公告-這不是電源不足的停電」，讓他忍不住笑了出來，「第一次看過解釋這麼明確的公告，死忠應該可以安心的鑽木取火了吧！」

公告中還寫道，本頁面公告的計畫性工作停電，是因為用戶新增設用電、設備老舊更新及維護、線路遷移等日常工程需要而排定的計畫性停電，「與電源不足所實施的臨時性限電措施無關」，下方則用表格明確標示出各地區的停電時間。

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▲他看到公告後超傻眼。（圖／翻攝自PTT）

除了台南區營業處貼出此公告外，花蓮區、台北西區、台北南區、台北北區、苗栗區、新竹區等地區，都同樣貼出一樣的公告，提醒當地居民「計畫性工作停電」。

貼文一出，網友們留言狂酸，「死忠的哭暈在沒電燈的廁所」、「很怕被說缺電，很敏感的公告」、「以後會跑出各種合理停電原因，不要太不滿」、「我會笑死，趕快撇清」、「不停強調絕對不是限電」、「這公告還蠻好笑蠻蠢的，有欲蓋彌彰的感覺」、「以後的萬用解出來了」、「放心，這種公告會變成常態」。

據了解，台南永康區5日晚間6點多有737戶發生停電，故障範圍在永康區公園路及永華路一帶，隨即轉供及搶修，於20分鐘內復電721戶，其他16戶於5日晚間23時前全數復電。台電初步研判，是分歧線地下電纜故障引起。

