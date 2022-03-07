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社會 社會焦點 保障人權

台中火警6死！包租婆「改建旅館」分租　撿回收1F堆雜物阻逃生

 

文／中央社

（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中7日電）台中市中區一處大樓套房住宅，6日發生火警造成6死、6傷，市府證實大樓屋頂違建，當地里長並表示，大樓屋主長期在1樓及樓梯間堆放雜物，疑因此阻擋逃生。

台中市中區柳川里長蔡翠碧接受媒體聯訪時表示，案發的大樓為70多歲莊姓女屋主所有，大樓原為旅館改建為40多間出租套房，莊女為第三手屋主。

蔡翠碧說，莊女平時除收租維生外，並時常撿拾回收物變賣，1樓堆置大量回收物，且樓梯間也堆放物品，常引發民眾反映要求環保局協助清理，懷疑因此阻擋民眾逃生，莊女也因火災受傷。

▲興中街惡火釀6死！35年偷情飯店改建住宅，7層樓塞41間套房。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中興中街集合住宅惡火釀6死。（圖／記者白珈陽攝）

台中市消防局6日下午4時29分獲報，中區興中街一處大樓住宅發生火警，且有多名人員受困，派遣22輛消防車及救護車，與消防人員85名前往搶救。

消防人員表示，火警現場為7樓高套房住宅大樓，3樓有火煙冒出，消防人員到場前，6樓有3人逃出，攀爬到屋外的鐵窗上，其中1人疑因忍受不住高溫，自鐵窗上摔落1樓，消防局到場後，將摔落的男子送醫，並將鐵窗上受困的1對男女救下。

消防人員並在大樓內救出2人，分別送往中國醫藥大學附設醫院與澄清綜合醫院平等院區救治，並布署水線搶救。火勢在晚間6時30分控制後，救難人員先在3樓找到1名婦人但無生命跡象，經送醫搶救後傷重不治，另在電梯內再救出1名受困婦人輕微嗆傷。

因6樓仍有5人失聯，消防人員持續搜救後，晚間8時多，先在6樓發現1具焦屍，又在同層樓發現4人已明顯死亡，火警累計6死6傷，搜救工作直到7日午夜才將最後1具遺體運出，火警原因消防局正調查釐清。

台中市政府6日晚間發布新聞稿表示，興中街集合式住宅大樓火災事故，經查大樓領有使用執照，為地下1層、地上7層合法建物，用途為集合住宅。但都發局曾於民國98年4月2日查報，屋頂1層違建在案，屬既存違建。

另外，有在場民眾質疑消防局出動雲梯車，因故障延誤救災，台中市消防局發布新聞稿表示，此案派遣2部雲梯車前往救災，其中1輛到場後，因兩邊路旁停車，導致腳架無法完全伸展。

消防局指出，雲梯車升梯後，安全裝置啟動停住（正常現象），需重新下降恢復後，移位至腳架可完全伸展才可繼續升梯救災，並非雲梯車故障。

▼房東莊女遭警方帶回。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中興中街惡火，房東輕傷被警方帶回偵訊。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中興中街惡火，房東輕傷被警方帶回偵訊。（圖／記者白珈陽攝）

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