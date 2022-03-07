台中興中街惡火釀6死！　消防隊搜索「死者集中這樓層」

▲興中街惡火釀6死！ 消防隊搜索「死者集中這樓層」。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市中區興中街一棟集合式大樓6日傳惡火，釀6死6傷。消防隊員在控制火勢後，逐一搜索樓層，結果在5樓以及5樓往6樓樓梯發現3名男性死者、另外在3樓、7樓電梯口、8樓也各發現1名死者。

消防人員清查，火災發生後，有2名55歲男子從3樓水管爬下，兩人皆雙手多處撕裂傷以及吸入性嗆傷，都送澄清醫院平等院區急救。一名住戶從5樓跳下，頭部受創重傷治療送中國附醫急救；另外3人被消防人員救出送醫，當中包括房東莊姓婦人。

回顧這起事件，消防人員在今天下午4點半獲報後緊急前往火災現場搶救，在消防員救援前，已有2人從水管爬下、1人跳窗逃生，5點26分左右再陸續救出3名傷者。

控制火勢後，消防人員開始逐層搜索，晚間7點在3樓發現第一名罹難者、隨後在5樓往6樓樓梯、以及5樓共發現3名罹難者，最後在7、8兩層樓發現2名罹難者。

據悉，在8樓的罹難者因身材嬌小、臟器外露，擔心移動遺體會整個散掉，原要等待檢察官明日相驗，但檢察官要求下，在晚間11點50分左右，消防人員將第6名罹難者移出。

▼最後一名死者被抬出大樓。（圖／記者白珈陽攝）

