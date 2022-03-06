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賴清德看完《時代革命》沉重到說不出話　取消映後談話

▲▼副總統賴清德包場觀賞《時代革命》。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德包場觀賞《時代革命》。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德6日晚間在華山觀賞台灣金馬獎第58屆最佳紀錄片《時代革命》。原規劃在觀賞電影結束後，他將分享觀後感想，但他心情太過複雜，在電影接近尾聲時，就向幕僚表示「取消映後談話」，僅以臉書發文代替。

在《時代革命》電影播映完畢後，影廳內的情緒極為沈重，民進黨副秘書長林飛帆、立委洪申翰在談話時，也都未有多言；而賴清德更是因為心情過於複雜，直接取消談話，隨後透過臉書發文分享觀後感想。

「不是時代選中了香港，是香港人勇敢改變了時代。」賴清德說，回想2019年的夏天，許多台灣人和他一樣，關注著這場波瀾壯闊的社會運動，看到爭取榮光與自由的人民，即便面臨恐懼，強力水柱攻擊手無寸鐵的市民，婦女與學子血濺街頭，他們仍用身體、鮮血、眼淚，唱出勇敢歌聲，展現願為手足抵擋暴力的決心。

賴清德說，《時代革命》向全世界，訴說著香港人的勇氣、手足之情，以及對土地的強烈認同。14歲抗爭者、記者、救護員、社工、守護孩子的老農、「家長車」車手、勇武派大學生、留下遺書的中學生，這部勇敢改變時代的革命紀事，彷若再次回到當年的槍林彈雨，港人勇敢且堅定的訴求，震動了全世界。

賴清德表示，在烏克蘭，武器戰車無法擊垮守護生命與和平的強韌意志；在香港，威權者打不垮用血淚捍衛所愛的意志與決心。他強調，台灣也一樣，因為我們也曾一代接一代，前仆後繼，在百年間走過無比艱辛的路，所以更有責任加倍努力，壯大台灣、守護主權，和國際民主自由陣營堅定站在一起。

賴清德說，港人強韌的堅毅勇氣，台灣人不會忘記、世界更不會忘記。他邀請所有以民主自由為傲的台灣人，一起來看《時代革命》這部紀錄片，力挺不畏強權的勇敢人民。

▼副總統賴清德包場觀賞《時代革命》。（圖／總統府提供）

▲▼副總統賴清德包場觀賞《時代革命》。（圖／總統府提供）

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