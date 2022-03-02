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蔡英文、賴清德宴請拜登特使團　台美一起戴「力挺烏克蘭」口罩

▲▼總統蔡英文、副總統賴清德晚間於總統府宴請拜登特使團，台美一起戴上「力挺烏克蘭」口罩。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文、副總統賴清德晚間於總統府宴請拜登特使團，台美一起戴上「力挺烏克蘭」口罩。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

在俄羅斯武力入侵烏克蘭之際，中國強化對台認知作戰，近期不乏「今日烏克蘭，明日台灣」、「美國棄台論」等操作風向。對此，美國總統拜登（Joe Biden）派遣資深特使團來台訪問，總統蔡英文、副總統賴清德晚間在府內宴請訪團時，台美雙方一起戴上「力挺烏克蘭」的口罩，在此刻具有極為深遠的寓意。

俄羅斯武力入侵烏克蘭之後，我國安高層日前已經提醒，中國有逐步加強認知作戰的趨勢，網路上出現「今日烏克蘭，明日台灣」的類比，甚至不少聲音討論「美國棄台」、「西方無用論」等，國內特定人士也以此風向進行操作。

不過，拜登火速派遣特使團訪台，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領，成員則有前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

總統蔡英文、副總統賴清德，以及我國國安、國防高層，2日晚間在總統府宴請拜登特使團；特別的是，台美雙方都一起戴上「力挺烏克蘭」的口罩，在這個時間點，被認為具有極為深遠的寓意。

蔡英文在推特表示，很高興能與來自美國的好朋友，共度今天的晚宴，再次深入交換意見。她說，在這個歷史的關鍵時刻，台灣會與美國及全球民主夥伴堅定攜手合作，與烏克蘭同在，與民主自由同在，讓民主自由的普世價值更為堅韌，並為全球及區域和平穩定，持續貢獻良善力量。

▼總統蔡英文、副總統賴清德晚間於總統府宴請拜登特使團，台美一起戴上「力挺烏克蘭」口罩。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文、副總統賴清德晚間於總統府宴請拜登特使團，台美一起戴上「力挺烏克蘭」口罩。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文、副總統賴清德晚間於總統府宴請拜登特使團，台美一起戴上「力挺烏克蘭」口罩。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文、副總統賴清德晚間於總統府宴請拜登特使團，台美一起戴上「力挺烏克蘭」口罩。（圖／總統府提供）

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